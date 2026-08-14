Arteta antes do confronto com o City: Guardiola é o melhor da história e estamos prontos para o primeiro título

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre a aguardada partida que reunirá sua equipe e o Manchester City no próximo domingo, pela Supercopa da Inglaterra.

O Arsenal participa da partida neste ano após ter conquistado o título da Premier League na temporada passada, enquanto o Manchester City está presente por ter vencido a Copa da Inglaterra.

O Arsenal já participou da Supercopa da Inglaterra 24 vezes e conquistou o título 17 vezes, enquanto o City participou 16 vezes e ficou com o título apenas 7 vezes.

Arteta iniciou a coletiva de imprensa referente à partida, realizada nesta sexta-feira, falando sobre a condição de Bukayo Saka, Declan Rice e Martin Zubimendi para atuar, segundo transmitiu o site oficial do clube: "Eles estão disponíveis. Vão treinar conosco hoje e amanhã, e se estiverem na condição que esperamos, participarão da partida".

Sobre a evolução das lesões de Jurriën Timber e William Saliba: "Jurriën está evoluindo muito bem, está em campo e estamos elevando o ritmo de alguns treinos e do esforço físico. Ele está num bom caminho de recuperação, mas ainda está a algumas semanas do retorno. Temos que esperar e avaliar; ele precisa treinar com o grupo na próxima semana ou por aí, esperamos, e depois ver como evolui. Foi uma lesão de longo prazo, e cada passo que dermos precisa ser correto. Já em relação ao William, e como todos sabemos, sua lesão é considerada uma das lesões de longo prazo".

Ele abordou a disputa da partida da Supercopa da Inglaterra e as expectativas da equipe para a temporada: "É um torneio no qual conquistamos o direito de participar porque fomos campeões da Premier League no ano passado. Você pode ver o quanto de fome e desejo os jogadores têm, e isso é um indicador muito positivo".

E acrescentou: "Gostei da maneira como os jogadores voltaram. A maioria voltou mais cedo do que o esperado e com alto nível de prontidão física; realizamos todos os exames e todos parecem em ótimas condições. No momento em que começaram a olhar uns para os outros, eu lhes disse: olhem o elenco que temos e o que estamos construindo. Há muito entusiasmo".

E prosseguiu: "A melhor versão do Arsenal deve aparecer no domingo, essa é a nossa intenção; apresentar o melhor desempenho e a melhor forma de abrir a temporada, erguendo o primeiro título. Foi assim que preparamos a temporada, para estarmos no nosso mais alto nível desde o primeiro dia".

Em relação à situação da saída de alguns jogadores do Arsenal: "Até agora, com os números que temos, estou satisfeito. Mas precisamos aceitar que há alguns jogadores que terão de sair".

Já sobre a importância da atual temporada para Martin Ødegaard e Saka: "Nele e no Bukayo eu vejo algo diferente. Eles enfrentaram alguns problemas no ano passado e não conseguiram entregar a constância e os níveis que normalmente entregam à equipe. A equipe vai se beneficiar deles novamente, e consigo ver o forte desejo em seus olhos".

Ele também falou sobre a surpresa com os preços do atual mercado de transferências: "Sim, fiquei surpreso. Para ser sincero, eu não teria apostado nisso. Mas esse é o mercado, e os clubes estão felizes em investir e consideram que as avaliações são essas, e isso é justo. Eles fizeram isso, e é o preço certo, porque há quem esteja disposto a pagar, há quem esteja feliz em vender, e o jogador está feliz em se transferir".

Ele abordou Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, e seu atual sucessor, Enzo Maresca: "Por mais que eu elogie o que ele (Guardiola) conquistou, ainda será pouco. Primeiro, em relação à Premier League e a este país, ele abriu um novo caminho para entender o jogo, elevou o nível do jogo a patamares diferentes e estabeleceu padrões que não havíamos visto antes".

E continuou: "Ele é excepcional e único, o melhor técnico da história do futebol. Acredito que fará falta na Premier League; não sei se os técnicos vão sentir muito a falta dele, mas acho que é uma palavra de gratidão pessoal minha pelo período que passei com ele. Ele fez todos os técnicos e times trabalharem e pensarem de maneira diferente. Foi um prazer trabalhar com ele, e agora chega a vez do Enzo, que tem a mesma qualidade dele, porque o conheço bem. Ele vai trazer algo diferente para o clube".

E completou: "Enzo tem a personalidade, o temperamento e o conhecimento para fazer um trabalho incrível lá. E é por isso que foi escolhido; poderiam ter escolhido qualquer pessoa, mas escolheram o Enzo pelas razões certas. Ele provou isso em todos os níveis, e não tenho nenhuma dúvida de que fará um trabalho excelente".

Ele encerrou falando sobre a movimentação do mercado de transferências e as ambições do Arsenal: "É um período muito empolgante da temporada. Quando muitas coisas acontecem, isso gera entusiasmo. Há oportunidade de evoluir e entender o sentimento de cada jogador. Estamos tentando dar o máximo durante 13 ou 14 dias para disputar cada posição possível; sempre é assim, há oportunidade para os jogadores se movimentarem nas duas direções e ver como o mercado responde. Não vou falar de nomes individuais. A ambição do clube é muito grande e queremos melhorar e desenvolver o elenco, e já definimos as áreas que podem ser reforçadas".