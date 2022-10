Arsenal x Zürich: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela segunda rodada do grupo C da Champions League feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Zurich entram em campo na tarde desta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), em Londres, pela segunda rodada do Grupo C da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Youtube da Uefa, na internet.

Com o apoio de sua torcida, o Arsenal vai em busca de sua segunda vitória consecutiva na competição. A equipe inglesa estreou com goleada sobre o Lyon.

Do outro lado, o Zurich vem de derrota para a Juventus na primeira rodada e quer tentar surpreender o time mandante.

Prováveis escalações

Escalação do provável ARSENAL: Zinsberger, Wienroither, Mou, Catley, McCabe, Maanum, Little, Walti, Mead, Foord e Blackstenius.

Escalação do provável ROSENGARD: Romero, Riesen, Stierli, Vetterlein, Rey, Markou, Mégroz, Bernauer, Piubel, Dubs e Humm.

Desfalques

Arsenal

sem desfalques confirmados.

Zurich

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING