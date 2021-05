Arsenal x Villarreal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta quinta-feira (6), pela semifinal da Liga Europa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Arsenal e Villarreal entram em campo nesta quinta-feira (6), no Emirates, à partir das 16h (de Brasília), no jogo de volta pelas semifinais da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Villarreal DATA Quinta-feira, 6 de maio de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners buscam a vitória no Emirates (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira (6), pelas semifinais da Europa League. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Precisando vencer após ser derrotado por 2 a 1 na Espanha, no primeiro jogo das semifinais , o Arsenal vai com tudo em busca do título da Liga Europa, o que em tese poderia "salvar" a temporada do Arsenal.

Para o duelo, o treinador Mikel Arteta não conta com David Luiz, lesionado, bem como Ceballos, expulso no jogo de ida, enquanto Tierney e Lacazette ainda são dúvida.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Gabriel Magalhães e Xhaka; Partey e Elneny; Saka, Smith Rowe e Pepe; Aubameyang.

VILLARREAL

Com a vitória em casa , o Villarreal só precisa do empate alcançar a final do torneio pela primeira vez em sua história.

Capoue, expulso no jogo de ida, e Iborra, que ainda está lesionado, não jogam, enquanto Foyth, um dos melhores em campo na Espanha, ainda é dúvida.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Gaspar, Albiol, Torres e Pedraza; Chukwueze, Parejo, Coquelin e Trigueros; Moreno e Bacca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2 x 1 Arsenal Liga Europa 23 de abril de 2021 Newcastle 0 x 2 Arsenal Premier League 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x West Bromwich Premier League 9 de maio de 2021 15h (de Brasília) Chelsea x Arsenal Premier League 12 de maio de 2021 16h15 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2 x 1 Arsenal Liga Europa 29 de abril de 2021 Villarreal 1 x 0 Getafe La Liga 2 de maio de 2021

Próximas partidas