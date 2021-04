Semifinais da Liga Europa 2020/21: classificados, datas, jogos e mais

Com quatro grandes equipes, confira tudo sobre as semifinais da Europa League

A Liga Europa está caminhando para a sua reta final: quatro grandes equipes disputam o título da segunda maior competição de clubes da Europa.

Manchester United, Arsenal, Villarreal e Roma levaram a melhor sobre Granada, Slavia Praha, Dinamo Zagreb e Ajax , respectivamente, e estão classificados para jogar as semifinais. Todos, então, estão a três jogos de levantarem a taça.

Confira tudo sobre o chaveamento, as datas e os horários das semifinais da Liga Europa 2020/21.

Quais são os jogos das semifinais da Liga Europa 2020/21?

Por sorteio realizado ainda no mês de março, ficou determinado o seguinte chaveamento para a reta final da Liga Europa 2020/21:

Villarreal x Arsenal

Manchester United x Roma

Arsenal e Roma irão jogar o segundo jogo em casa. Vale lembrar que ainda existe gol qualificado - o famoso "gol fora de casa" nas competições organizadas pela Uefa.

Quando serão as semifinais da Liga Europa 2020/21?

Ambos os confrontos já foram marcados pela Uefa:

Jogos de ida

Manchester United x Roma: 29 de abril de 2021

Villarreal x Arsenal: 29 de abril de 2021

Jogos de volta

Roma x Manchester United: 6 de maio de 2021

Arsenal x Villarreal: 6 de maio de 2021

Como foram as quartas de final da Liga Europa 2020/21?

Os confrontos das quartas de final da Liga Europa tiveram grandes emoções, com times como Manchester United e Arsenal mostrando ótimo futebol ao se classificar, enquanto Ajax e Roma travaram duas partidas muito tensas.

Resultados das quartas de final (placares agregados):

Slavia Praga 1 x 5 Arsenal

Villarreal 3 x 1 Dínamo Zagreb

x 1 Dínamo Zagreb Manchester United 4 x 0 Granada

x 0 Granada Roma 3 x 2 Ajax

Como cada time se classificou?

Manchester United

Após passar pelo Milan, nas oitavas de final, o Manchester United foi sorteado para enfrentar o pequeno Granada, da Espanha, em duelo de Davi contra Golias.

Nesse caso, os Red Devils não tiveram dificuldades para passar pelo time espanhol: a equipe venceu fora de casa, por 2 a 0 , no jogo de ida - Bruno Fernandes e Rashford fizeram os gols -, e em Old Trafford, pelo mesmo placar - Cavani e Vallejo, contra, balançaram as redes.

Villarreal

O Villarreal, jogando com o Dínamo Zagreb, conseguiu se provar superior ao time do Leste Europeu e fez dois bons jogos pelas quartas de final.

Primeiro, conseguiu vencer na Croácia por 1 a 0, com gol de pênalti do grande artilheiro Gerard Moreno. No segundo jogo, Moreno, de novo, e Paco Alcacer marcaram para os donos da casa. Orsic diminuiu para o Zagreb em nova vitória do Villarreal.

Arsenal

O Arsenal até parecia que iria aprontar novamente: o time, em pleno Emirates, empatou em casa contra o frágil Slavia Praha, por 1 a 1, e precisava do resultado na Tchéquia. Mas aí o time de Arteta finalmente resolveu jogar bola.

Pépé, Lacazette e Bukayo Saka conseguiram balançar as redes para o time inglês e o time resolveu o jogo em praticamente 25 minutos. Lacazette ainda conseguiu um segundo tento e os Gunners venceram por 4 a 0 .

Roma

Foi difícil, mas a Roma conseguiu a classificação para as semifinais da Liga Europa, em duelo que ficou marcado pela tensão.

No primeiro jogo, tudo parecia correr bem para o Ajax: o time holandês saiu na frente com Klaassen, e tinha um pênalti por bater. Tadic, porém, desperdiçou a cobrança. No segundo tempo, a Roma, nos contra-ataques, empatou com Pellegrini e virou com gol de falta do brasileiro Ibañéz.

Mesmo assim, nada estava definido: o Ajax partiu pra cima da Roma e conseguiu fazer 1 a 0 com Brobbey, logo na volta da segunda etapa. Mas a equipe segurou o ímpeto dos holandeses e Dzeko, sempre ele, empatou o jogo e classificou os italianos.