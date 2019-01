Arsenal tenta tirar James Rodriguez do Bayern

Clube londrino já informou que não tem receita para fazer contratações definitivas nessa janela, mas está à procura de empréstimos

James Rodriguez está na mira do Arsenal. O meio-campista colombiano está emprestado do Real Madrid ao Bayern de Munique e existe uma opção de compra ao final da temporada por cerca de 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 175 milhões) que os bávaros parecem dispostos a pagar. Mesmo assim, o Arsenal quer contar com o jogador pelo menos até o final dessa temporada, de acordo com o jornal As.

Unai Emery já anunciou que os Gunners não têm dinheiro para contratar nenhum jogador em definitivo nessa janela de transferências, porém, explicitou que negócios por empréstimo interessam muito ao clube.

(Foto: Getty Images)

Mesmo assim, a negociação pelo colombiano é considerada mais difícil devido, principalmente devido aos valores possivelmente envolvidos.

James não tem jogado tanto nessa temporada quanto na anterior sob o comando de Jupp Heynckes, especialmente devido a uma lesão no joelho sofrida em novembro.