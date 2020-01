Arsenal intensifica conversas para contratar Bruno Guimarães

Athletico Paranaense espera receber entre 25 e 30 milhões de euros pelo jovem volante, que tem passaporte espanhol

O está decidido a entrar forte na disputa por Bruno Guimarães. A Goal apurou que o clube inglês, que inicialmente planejava uma investida apenas em junho, estuda oficializar ainda nesta semana uma proposta ao Parananse. O Furacão espera receber entre 25 e 30 milhões de euros (R$ 116 e R$ 139 milhões) pela transferência.

Alvo recente de Atlético de Madrid, Chelsea, Flamengo e, principalmente, , que, aliás, teve recusada uma oferta de 20 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros por produtividade (metas atingidas), o jovem volante há anos é observado pelos Gunners, antes mesmo de ter chegado ao clube paranaense.

Mais artigos abaixo

As conversas por parte dos londrinos, que foram confirmadas publicamente pelo próprio Athletico, estão sendo conduzidas pelo diretor de futebol Edu Gaspar, ex- e CBF, que conhece bem as qualidades de Bruno Guimarães.

"O Arsenal está interessado, mas só fará uma proposta ao final da temporada", revelou o presidente Mario Celso Petraglia, em entrevista na semana passada ao jornal português O Jogo.

Aos 22 anos e dono de passaporte espanhol, Bruno Guimarães atualmente está no Rio de Janeiro concentrado com a seleção brasileira pré-olímpica (sub-23).