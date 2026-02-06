Arsenal x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

A luta do Arsenal pelo título continua quando recebe o impressionante Sunderland no Emirates Stadium.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Arsenal x Sunderland, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Arsenal x Sunderland

Arsenal e Sunderland se enfrentam neste sábado (7), no Emirates Stadium, em Londres, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Arsenal x Sunderland

Premier League - Premier League Emirates Stadium

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília).

Contexto da partida

Os Gunners querem vingança, já que o jogo do primeiro turno terminou empatado em 1 a 1, após um gol de Brian Brobbey nos acréscimos. Além disso, o Arsenal quer aproveitar qualquer possível tropeço de seus concorrentes ao título, Manchester City e Aston Villa. Os Gunners aumentariam a sua vantagem no topo para nove pontos com uma vitória, antes do City viajar até Anfield para enfrentar o Liverpool.

Depois de jogos irregulares, onde somou apenas dois pontos em três jogos, o Arsenal emplacou três vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo uma vitória por 4 a 0 em Leeds na última rodada do Campeonato Inglês.

O Sunderland, promovido do Championship esta temporada, superou todas as expectativas e segue em oitavo lugar com 36 pontos após 24 jogos. Grande parte deste desempenho impressionante deve-se à seu desempenho em casa, onde somou 26 pontos. No entanto, não vence um jogo fora de casa na liga desde outubro. Porém, é importante destacar que p time venceu dois de seus últimos três jogos, contra o Burnley e Crystal Palace.

Desfalques e estatísticas

A estrela do Arsenal, Mikel Merino, passará por uma cirurgia no pé e provavelmente perderá o restante da temporada. Bukayo Saka lesionou-se no aquecimento contra o Leeds e não esteve presente na vitória sobre o Chelsea na semifinal da Copa da Liga inglesa, então deve seguir como um desfalque. O capitão Martin Odegaard também foi desfalque no jogo contra o Chelsea, mas poderá voltar à campo contra o Sunderland.

A notícia triste para os visitantes é Granit Xhaka. O ex-capitão suíço do Arsenal está lesionado e não estará disponível para um reencontro com antigos companheiros. Os pontas Jocelin Ta Bi e Bertrand Traore também estão fora.

