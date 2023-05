Arsenal de Sarandí x Independiente ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal de Sarandí e Independiente se enfrentam na noite desta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Julio Humberto Grondona, na cidade de Sarandí, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Nas últimas posições do Campeonato Argentino com 11 pontos, o Arsenal de Sarandí entra em campo pressionado por um resultado positivo após três derrotas consecutivas no torneio, enquanto o Independiente, com 17 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Independiente soma 14 vitórias, contra 12 do Arenal de Sarandí, além de nove empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino de 2022, o Independiente venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina, Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Adrian Sporle, Santiago Toloza, Felipe Peña Biafore, Gonzalo Muscia, Lautaro Guzmán, Flabian Londoño, Facundo Pons.

Independiente: Rey, Baltasar Barcia, Barreto, Báez, Costa, Martínez, Ortiz, Marcone, Cazares, Cauteruccio, Giménez Rojas.

Desfalques

Arsenal de Sarandí

Sem desfalques confirmados.

Independiente

Luciano Gómez, Tomás Pozzo e Rodrigo Márquez estão fora do jogo por conta de lesões.

Quando é?