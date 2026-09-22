Arsenal recompensa Arteta com contrato excepcional

O futuro de Mikel Arteta no Arsenal deixou de ser um mistério, depois que o técnico espanhol chegou a um novo acordo com a diretoria do clube para estender seu contrato, em um passo que confirma o desejo de ambas as partes de dar continuidade ao projeto iniciado anos atrás.

O atual contrato de Arteta com o Arsenal termina ao fim da temporada em curso, mas as negociações para sua renovação se prolongaram ao longo dos últimos meses, antes de se aproximarem do desfecho no período mais recente.

A rede "BBC Sport" havia revelado no início deste mês que o acordo entre Arteta e o Arsenal estava próximo, antes de as informações mais recentes indicarem que as duas partes já chegaram, de fato, a um acordo final sobre o novo contrato.

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A duração do contrato ainda não foi definida oficialmente, mas espera-se que o acordo garanta a permanência de Arteta no Arsenal por pelo menos dez anos desde que assumiu o comando da equipe em dezembro de 2019.

O técnico espanhol também terá um aumento considerável em seu salário com o novo contrato, em comparação com o valor atual de 10 milhões de libras esterlinas por ano, além de outros 5 milhões de libras esterlinas em incentivos e bônus.

Arteta já havia tranquilizado a torcida do Arsenal sobre seu futuro na semana passada, afirmando: "Eles não precisam se preocupar com nada disso, porque eu quero ficar aqui. Estou muito feliz e sinto uma enorme gratidão por trabalhar com as pessoas com quem trabalho".

Assim, tudo indica que Arteta está a caminho de seguir comandando o Arsenal por um longo período, com o anúncio oficial dos detalhes de seu novo contrato cada vez mais próximo.

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