Arsenal x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e PSG se enfrentam nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês, o Arsenal concentra suas atenções na disputa da Champions League. Em busca do título inédito, os Gunners terminaram a primeira fase na terceira colocação, somando 19 pontos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o PSV com um placar agregado de 9 a 3. Já nas quartas de final, o Arsenal superou o Real Madrid com autoridade, vencendo por 5 a 1 no agregado. Agora, o time londrino sonha com a conquista inédita da principal competição europeia.

Campeão do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain segue firme na busca pelo tão aguardado título da Champions League. A equipe parisiense garantiu sua vaga nas semifinais ao superar o Aston Villa nas quartas de final, vencendo no placar agregado por 5 a 4.

Antes disso, nas oitavas de final, o PSG eliminou o Liverpool por 4 a 1 nos pênaltis após empate no tempo regulamentar. Já na primeira fase, o time terminou apenas na 15ª colocação, somando 13 pontos. Ainda assim, avançou para os playoffs, onde mostrou força ao golear o Brest por 10 a 0 no agregado.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

Desfalques

Arsenal

Thomas Partey cumprirá suspensão, enquanto Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus e Jorginho estão lesionados.

PSG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?