Arsenal oferece três milhões de euros ao São Paulo por Marquinhos

O Arsenal ofereceu três milhões de euros (R$ 15,99 milhões na cotação atual) para contratar Marquinhos, atacante do São Paulo. A proposta foi enviada ao clube nos últimos dias.

A informação sobre a existência de uma oferta foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou os valores com fontes ligadas às tratativas.

O valor é considerado baixo, mas pode ser que haja negócio por causa do contrato de Marquinhos no Morumbi. O jogador de 19 anos tem vínculo no clube até 2024. Esse acordo, no entanto, não está nos moldes exigidos pela Fifa, que permite o primeiro compromisso profissional de um atleta seja de até três temporadas. Ele firmou o contrato em 2019, aos 16 anos. A legislação brasileira, porém, permite que o primeiro contrato profissional seja de cinco anos — a situação é estabelecida na Lei Pelé.

O Tricolor paulista teme que o jogador, atraído pelo interesse inglês, aceite acionar a Fifa para o cancelamento do contrato — ele poderia fazer isso a partir de junho deste ano.

Revelado em Cotia, Marquinhos recebeu a sua primeira chance entre os profissionais na temporada passada, ainda sob o comando de Hernán Crespo. O jovem soma 41 partidas pelo time principal, com quatro gols marcados e três assistências. O garoto tem recebido oportunidades com o técnico Rogério Ceni nos jogos mais recentes.