Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoManchester United
Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Como assistir à partida do Campeonato Inglês entre Arsenal e Manchester United, além do horário de início e notícias das equipes

Embora o Manchester United tenha jogado mal nas últimas semanas, eles estarão animados após uma vitória espetacular sobre o Manchester City. Agora eles viajam à Londres para enfrentar o líder do Campeonato Inglês, o Arsenal. 

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Arsenal x Manchester United, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Arsenal x Manchester United

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), no Emirates Stadium, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, pode enfrentar restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) é útil.

Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura e criptografada online. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma Rede Privada VirtualObtenha o NordVPN

Horário de início de Arsenal x Manchester United

Premier League - Premier League
Emirates Stadium

As equipes entram em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Arsenal apresentou um desempenho de qualidade no meio da semana fora de casa contra a Inter de Milão, conquistando uma vitória por 3 a 1 no San Siro para manter seu aproveitamento de 100% na Champions League após sete jogos. Eles também estão sete pontos à frente no topo do Campeonato Inglês, e vão aproveitar a visita de um Manchester United, que venceram em quatro jogos consecutivos em casa, e cinco dos últimos seis. 

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images

Apesar de todas as críticas, o United construiu uma sequência de cinco jogos invicto no Campeonato Inglês, embora três desses tenham sido empates. No entanto, o resultado mais recente foi ótimo, uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City em um jogo onde poderiam ter feito quatro ou cinco. Isso deu ao técnico interino Michael Carrick um belo início. 

Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Desfalques e estatísticas

Os defensores do Arsenal, Piero Hincapie e Riccardo Calafiori, seguem de fora por lesão. No entanto, já estão próximos do retorno.

Matthijs de Ligt é o único que está fora para os visitantes.

O United marcou mais de dois gols em seis dos seus últimos oito jogos fora de casa.

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Manchester United

ArsenalHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
4
B. White
6
Gabriel
8
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
19
L. Trossard
7
B. Saka
14
V. Gyoekeres
31
S. Lammens
5
H. Maguire
23
L. Shaw
6
L. Martinez
2
D. Dalot
16
Amad
37
K. Mainoo
8
B. Fernandes
18
Casemiro
13
P. Dorgu
19
B. Mbeumo

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico dos confrontos diretos

ARS

MUN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificações

