Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Embora o Manchester United tenha jogado mal nas últimas semanas, eles estarão animados após uma vitória espetacular sobre o Manchester City. Agora eles viajam à Londres para enfrentar o líder do Campeonato Inglês, o Arsenal.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Arsenal x Manchester United, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Arsenal x Manchester United

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (25), no Emirates Stadium, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Arsenal x Manchester United

Premier League - Premier League Emirates Stadium

As equipes entram em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Arsenal apresentou um desempenho de qualidade no meio da semana fora de casa contra a Inter de Milão, conquistando uma vitória por 3 a 1 no San Siro para manter seu aproveitamento de 100% na Champions League após sete jogos. Eles também estão sete pontos à frente no topo do Campeonato Inglês, e vão aproveitar a visita de um Manchester United, que venceram em quatro jogos consecutivos em casa, e cinco dos últimos seis.

Apesar de todas as críticas, o United construiu uma sequência de cinco jogos invicto no Campeonato Inglês, embora três desses tenham sido empates. No entanto, o resultado mais recente foi ótimo, uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City em um jogo onde poderiam ter feito quatro ou cinco. Isso deu ao técnico interino Michael Carrick um belo início.

Desfalques e estatísticas

Os defensores do Arsenal, Piero Hincapie e Riccardo Calafiori, seguem de fora por lesão. No entanto, já estão próximos do retorno.

Matthijs de Ligt é o único que está fora para os visitantes.

O United marcou mais de dois gols em seis dos seus últimos oito jogos fora de casa.

Notícias dos times e escalações

