Arsenal x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste domingo (22), em Londres; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo (22), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do Campeonato Inglês com 47 pontos, o Arsenal chega embalado com quatro vitórias na temporada. Na última rodada, venceu o Tottenham por 2 a 0, enquanto o Manchester United, com 39 pontos, vem de empate com o Crystal Palace por 1 a 1.

Para o clássico, os Gunners tratam como dúvida Mohamed Elneny e Cedric Soares. Já no United, Fred deve entrar como parceiro de Eriksen no meio, enquanto Jadon Sancho voltou a treinar, mas é improvável que seja titular.

Em 237 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 99 vitórias, contra 85 do Arsenal, além de 53 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o Red Devills venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, com lesão no joelho, segue fora, assim como Reiss Nelson.

Manchester United

Casemiro, suspenso está fora, enquanto Axel Tuanzebe e Donny van de Beek permanecem de fora.

