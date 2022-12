Arsenal recebe o Lyon em confronto decisivo pela classificação do Grupo C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo vaga na próxima fase, Arsenal e Lyon duelam, nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League feminina. Com dez pontos, as inglesas ocupam a primeira colocação, seguidas diretamente pelas francesas, com sete. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Invicto na competição, o Arsenal busca resultado positivo para confirmar classificação para próxima fase. As Gunners asseguram a passagem caso não sejam derrotadas por quatro ou mais gols pelo Lyon; ou caso a Juventus não bata o Zürich. Na hipótese de empate ou vitória, as inglesas garantem o primeiro lugar da chave.

A goleada por 5 a 1 no primeiro confronto contra o Lyon foi o ponto alto da equipe na temporada. A performance, próxima da perfeição, teve como característica a eficiência e a alta intensidade, com o time muito bem posicionado, pressionando as adversárias e capitalizando nas transições.

Na partida desta quinta-feira, a efetividade continuará como fator vital. As comandadas por Jonas Eidevall têm tido dificuldade de transformar o volume de chances criadas em gols, o que tem impactado no placar justo em alguns duelos. Na busca de mudar esse cenário, Vivianne Miedema passa por grande fase, tendo balançado as redes por quatro vezes nos últimos dois jogos, sendo dois deles pela Champions.

Sofrendo com lesões nos últimos meses, o Arsenal volta a ter boas notícias. As zagueiras titulares Rafaelle e Leah Williamson se recuperaram bem e vêm tendo minutos em campo, com a possibilidade de figurarem juntas no onze titular. Lina Hurtig, Kim Little e Teyah Goldie voltaram aos treinamentos, mas ainda estão sem condições de jogo.

Getty

Do outro lado, o Lyon, que alcançou a marca de cem vitórias na UWCL no jogo contra o Zürich, busca afastar a zebra e se aproximar da classificação para próxima fase. As francesas garantem a vaga em caso de vitória sobre o Arsenal somada com a derrota da Juventus. Na hipótese de resultado negativo contra as inglesas, a definição irá para o confronto direto contra as italianas na última rodada.

A temporada da equipe comandada por Sonia Bompastor tem sido irregular, abaixo do rendimento visto em 2021/22. Como uma das justificativas para oscilação das performances, temos o alto número de lesões, o que impacta na profundidade de elenco e dificulta o entrosamento e a química do conjunto em campo.

O desempenho abaixo não é exclusivo da Champions League, abarcando, também, o Campeonato Francês. No último domingo (11), o Lyon foi derrotado pelo grande rival, PSG, e perdeu a liderança. A ver como será a resposta nesta partida contra o Arsenal.

A eficiência também é preocupação de Bompastor nas fases do jogo. A equipe, mesmo com as adversidades, vem criando chances e controla a posse de bola. No entanto, não tem conseguido, com regularidade, transformá-las em gols. Defensivamente, necessita de mais atenção na organização. Retornando de lesão, Amandine Henry passa a ser peça importante na busca pelo equilíbrio das ações.

Pontos que poderão ser chave na partida:

Controle de profundidade nas costas da zaga: ambas as equipes apresentam dificuldades defensivas nesse ponto, ao passo que possuem armas para explorá-lo no setor de ataque. No primeiro duelo, o Arsenal conseguiu capitalizar algumas vezes explorando os espaços deixados pelo Lyon. Atenção no vão entre a lateral e a zagueira.

Jogo aéreo (com bola rolando ou parada): as inglesas e as francesas são fortes nesse fundamento na parte ofensiva. Mas, defendendo esse tipo de jogada, ambas têm fragilidades que poderão custar caro. Nas últimas partidas, as Gunners têm aproveitado bastante as jogadas de bola parada para marcar gols. Por outro lado, o Lyon foi derrotado pelo PSG com gol proveniente de escanteio.

Ataque do segundo pau: pelo lado inglês, Caitlin Foord tem tido bastante sucesso na temporada se apresentando nas costas da zaga oponente, conferindo o segundo pau – vale destacar que os cruzamentos visando a entrada da área também são forte arma –. Normalmente, a atacante se apresenta mais pelo lado esquerdo e é perigosa definindo jogada ou dando assistência. Pelo lado francês, quem costuma fazer papel em região semelhante é Melvine Malard.

Transição defensiva: este é um problema antigo do Lyon, que sofre com velocidade e, às vezes, se desorganiza na defesa. O Arsenal, quando em linha alta, também tem fragilidades para defender contra-ataques, por exemplo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal: Manu Zinsberger; Laura Wienroither, Leah Williamson, Rafaelle (Lotte Wubben-Moy), Steph Catley; Lia Walti, Frida Maanum; Katie McCabe, Vivianne Miedema, Caitlin Foord; Stina Blackstenius. Treinador: Jonas Eidevall.

Escalação do provável Lyon: Christiane Endler; Alice Sombath (Janice Cayman), Vanessa Gilles, Wendie Renard, Selma Bacha; Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola (Amandine Henry), Lindsey Horan; Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer (Signe Bruun), Melvine Malard. Treinadora: Sonia Bompastor.

Desfalques

Arsenal

Beth Mead (LCA); Lina Hurtig (coxa); Kim Little (joelho); Teyah Goldie (LCA/fase final).

Lyon

Ines Benyahia (dúvida); Amel Majri; Sara Däbritz; Ada Hegerberg; Catarina Macario; Griedge Mbock; Ellie Carpenter.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: MARTA HUERTA (árbitro), GUADALUPE PORRAS e ELIANA FERNANDÉZ (assistentes), ALNARA ACEVEDO (quarto árbitro)