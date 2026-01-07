Arsenal x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Poucos jogos da Premier League carregam o peso, a história e a intensidade de Arsenal contra Liverpool. Quando esses dois pesos pesados se encontram no Emirates Stadium, o confronto raramente carece de drama, gols e highlights de qualidade. O confronto desta rodada chega em uma fase crucial da temporada, com ambos os clubes perseguindo objetivos de grande importância.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o confronto entre Arsenal e Liverpool, duas das maiores potências do futebol inglês na história.

Onde assistir a Arsenal x Liverpool ao vivo

O Arsenal recebe o Liverpool nesta quinta-feira (8) pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Emirates Stadium, em Londres.

Horário de início de Arsenal x Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

As equipes entram em campo às 17h (horário de Brasília).

Contexto do jogo

Normalmente, este seria um confronto do topo da tabela com grandes implicações na corrida pelo título, mas desta vez, devido aos problemas do Liverpool nesta temporada, é tudo menos isso. No entanto, este confronto assume grande importância, especialmente para os Gunners na sua tentativa de conquistar o título pela primeira vez desde 2004.

Uma vitória para o Arsenal não seria apenas uma doce vingança após a derrota apertada por 1 a 0 para os Reds no início da temporada, mas também uma declaração forte contra os atuais campeões. Os Gunners de Mikel Arteta entram neste jogo como líderes da Premier League, mantendo uma vantagem significativa no topo da tabela e buscando continuar como os favoritos na busca pelo título.

Os gigantes de Londres estão desfrutando de um excelente momento, com sete vitórias consecutivas em todas as competições. Em casa, o Arsenal tem sido dominante — e ostenta um dos melhores recordes na liga como mandante, com pouquíssimos gols sofridos e nenhuma derrota nesta temporada.

O Liverpool, por outro lado, está em quarto lugar e bem fora da corrida pelo título — 14 pontos atrás do Arsenal. Seu foco agora é garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Os Reds, no entanto, estão atualmente em uma série invicta, apesar de terem perdido pontos em alguns empates recentes.

Nos dois últimos jogos eles empataram com o Leeds por 0 a 0 e com o Fulham por 2 a 2, resultados que interromperam uma sequência de cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Evitar a derrota contra o Arsenal ajudaria a mantê-los entre os quatro primeiros e a continuar com a confiança em alta em meio a uma série de jogos desafiadores. A resiliência do Liverpool e a sequência de invencibilidade significam que eles não podem ser descartados — especialmente se Hugo Ekitike voltar de lesão. No entanto, os Gunners entram neste jogo como favoritos.

Notícias e escalações das equipes

Arteta pode estar apenas sem três jogadores para a visita do Liverpool: Max Dowman e Cristhian Mosquera estão definitivamente fora com problemas no tornozelo, e Riccardo Calafiori é uma dúvida com sua lesão não especificada.

Arne Slot, por sua vez, destacou a incerteza sobre a disponibilidade de Hugo Ekitike devido a uma lesão no tendão. Mohamed Salah está jogando pelo Egito na Copa Africana de Nações, e Alexander Isak está fora a longo prazo, limitando as opções no ataque. Giovanni Leoni (ligamento cruzado anterior) e Wataru Endo (tornozelo) também não participarão do jogo.

Desempenho recente

Histórico nos confrontos diretos

O Liverpool venceu o confronto com o Arsenal no início da temporada com um gol no final, destacando quão apertados esses jogos podem ser.

Historicamente, esse confronto contou com gols emblemáticos e batalhas táticas, e as partidas recentes raramente terminaram em 0 a 0.

Classificação