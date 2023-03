Arsenal x Crystal Palace ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Crystal Palace na manhã deste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Eliminado da Liga Europa, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês. No momento, está na liderança isolada, com 66 pontos. Foram 21 vitórias, três empates e três derrotas, enquanto o Crystal Palace chega pressionado pelo resultado. A equipe não vence há 12 jogos na temporada, com sete derrotas e cinco empates.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra 30 vitórias, contra seis do Crystal Palace, além de 16 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Gunners venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Trossard, Martinelli.

Crystal Palace: Whitworth; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Zaha.

Desfalques

Arsenal

Takehiro Tomiyasu e William Saliba estão no departamento médico.

Crystal Palace

Albert Sambi Lokonga é desfalque por questões contratuais, além de Sam Johnstone e Vicente Guaita lesionados.

Quando é?