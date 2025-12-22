Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Arsenal recebe o Crystal Palace nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa começou a jogar a competição nos 16 avos de final, quando enfrentou o Port Vale, fora de casa, e ganhou por 2 a 0, com gols de Eberechi Eze (8') e Leandro Trossard (86'). Já nas oitavas de final, a equipe do treinador Mikel Arteta enfrentou o Brighton, em casa, e levou a melhor por 2 a 0, com tentos de Ethan Nwaneri (57') e Bukayo Saka (76').
Do outro lado, o Crystal Palace começou a jogar a Copa da Liga Inglesa nos 16 avos de final, quando venceu o Milwall, em casa, nos pênaltis, com o placar empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Chris Richards (72') para o time da casa e o empate de Ryan Leonard (90+1) no final da partida. O Palace levou a melhor por 4 a 2 nas penalidades. Já nas oitavas de final, os Eagles enfrentaram o Liverpool, em Anfield, e levaram a melhor por 3 a 0, com dois gols de Ismaïla Sarr (41' e 45') e Yeremy Pino (88').
Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes contando com todas as competições, o Arsenal levou a melhor em 7, enquanto o Crystal Palace venceu apenas um deles, e os outros dois terminaram em empates.
Prováveis escalações
Arsenal: David Raya; Miles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, William Saliba e Jurrïen Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi e Eberechi Eze; Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres e Noni Madueke. Técnico: Mikel Arteta
Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Nathaniel Clyne, William Hughes, Adam Wharton e Borna Sosa; Edward Nketiah e Yeremy Pino; Jean-Phillipe Mateta. Técnico: Oliver Glasner
Desfalques
Arsenal
Lesionados: Gabriel Magalhães, Ben White, Kai Havertz, Max Dowman e Cristhian Mosquera.
Crystal Palace
Lesionados: Daishi Kamada, Daniel Muñoz, Cheick Doucouré, Chadi Riad, Caleb Kporha e Rio Cardines. Com a seleção: Ismaïla Sarr.
Quando é?
- Data: terça-feira, 22 de dezembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres - Inglaterra