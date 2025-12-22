+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
arsenal crystal palaceGetty Images
Joaquim Lira Viana

Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), pelas quartas de final, no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Arsenal recebe o Crystal Palace nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa começou a jogar a competição nos 16 avos de final, quando enfrentou o Port Vale, fora de casa, e ganhou por 2 a 0, com gols de Eberechi Eze (8') e Leandro Trossard (86'). Já nas oitavas de final, a equipe do treinador Mikel Arteta enfrentou o Brighton, em casa, e levou a melhor por 2 a 0, com tentos de Ethan Nwaneri (57') e Bukayo Saka (76').

Do outro lado, o Crystal Palace começou a jogar a Copa da Liga Inglesa nos 16 avos de final, quando venceu o Milwall, em casa, nos pênaltis, com o placar empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Chris Richards (72') para o time da casa e o empate de Ryan Leonard (90+1) no final da partida. O Palace levou a melhor por 4 a 2 nas penalidades. Já nas oitavas de final, os Eagles enfrentaram o Liverpool, em Anfield, e levaram a melhor por 3 a 0, com dois gols de Ismaïla Sarr (41' e 45') e Yeremy Pino (88'). 

Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes contando com todas as competições, o Arsenal levou a melhor em 7, enquanto o Crystal Palace venceu apenas um deles, e os outros dois terminaram em empates.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Miles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, William Saliba e Jurrïen Timber; Declan Rice, Martin Zubimendi e Eberechi Eze; Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres e Noni Madueke. Técnico: Mikel Arteta

Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Nathaniel Clyne, William Hughes, Adam Wharton e Borna Sosa; Edward Nketiah e Yeremy Pino; Jean-Phillipe Mateta. Técnico: Oliver Glasner

Desfalques

Arsenal

Lesionados: Gabriel Magalhães, Ben White, Kai Havertz, Max Dowman e Cristhian Mosquera. 

Crystal Palace

Lesionados: Daishi Kamada, Daniel Muñoz, Cheick Doucouré, Chadi Riad, Caleb Kporha e Rio Cardines. Com a seleção: Ismaïla Sarr.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 22 de dezembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, Londres - Inglaterra
Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0