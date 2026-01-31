Arsenal x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa dos Campeões Feminina da Fifa 2026

Arsenal e Corinthians decidem o título da Copa dos Campeões Feminina da Fifa neste domingo (1), às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Flamengo e Vasco ao vivo

O jogo entre Arsenal e Corinthians será transmitido pelo canal CazéTV, no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo título, o Corinthians conquistou a classificação para a final do primeiro Mundial de Clubes feminino da Fifa. As Brabas conquistaram a classificação para a decisão após eliminarem o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0.

Por outro lado, o Arsenal goleou o o AS Far, de Marrocos, por 6 a 0, e avançou para a final. Vale lembrar que o Corinthians conquistou a vaga do primeiro Mundial de Clubes feminino da Fifa após conquistar a última Libertadores. Já os Gunners foram campeões da Champions League feminina.

Arsenal: Anneke Borbe; Smilla Holmberg, Wubben-Moy, Laia Codina e Taylor Hinds; Frida Maanum, Mariona Caldentey e Victoria Pelova; Bethany Mead, Olivia Smith e Stina Blackstenius (Alessia Russo). Técnica: Renee Slegers.

Corinthians: Letícia; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Leticia Teles e Tamires; Duda Sampaio, Andressa, Gabi Zanotti e Ana Vitória; Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmadas.

Corinthians

Agustina Barroso e Thaís Regina estão lesionadas e não foram relacionadas para a competição.

Quando é?

Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026

domingo, 1 de fevereiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Emirates Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privad a (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis