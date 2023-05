Arsenal x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela 34ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico londrino! Arsenal e Chelsea se enfrentam na tarde desta terça-feira (2), a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após a dura derrota por 4 a 1 para o Manchester City, que resultou na perda da liderança, o Arsenal está buscando uma recuperação que pode definir suas chances de conquistar o título, embora não dependa apenas de si. No momento, está na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 75 pontos, um a menos que o Citizens.

Por outro lado, o Chelsea chega pressionado em busca da recuperação, pois não vence há oito jogos na temporada, acumulando seis derrotas e dois empates. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição, com 39 pontos.

Para o clássico, o técnico Lampard pode contar com o retorno de Havertz ao ataque. Dessa forma, Aubameyang - que pode enfrentar uma recepção hostil no Emirates Stadium - pode ser colocado no banco de reservas.

Em 260 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 81 vitórias, contra 66 do Chelsea, além de 59 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Gunners triunfaram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana, Chilwell; Fernandez, Kante, Gallagher; Felix, Havertz, Sterling. Técnico: Lampard.

Desfalques

Arsenal

Saliba, Tomiyasu e Elneny estão lesionados.

Chelsea

Mason Mount, Reece James e Marc Cucurella são desfalques.

Quando é?