Arsenal cai na Europa League e torcida se revolta com David Luiz

O Olympiacos bateu a equipe inglesa na prorrogação dos 16 avos de final da competição europeia

O decepcionou os torcedores que compareceram ao Emirates Stadium, assim como os que acompanham os Gunners ao redor do mundo, para ver o time em ação nos 16 avos de final da .

Depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Olympiacos, na Grécia, os londrinos perderam pelo mesmo placar no tempo regulamentar e, na prorrogação, acabaram sofrendo um 2 a 1. Pep Cissé abriu a contagem no início do segundo tempo. Na prorrogação, Aubameyang fez um golaço, mas El-Arabi aproveitou hesitação de David Luiz para dar a vitória aos gregos. Nos minutos finais, Aubameyang ainda perdeu uma chance incrível.

Segundo dados da Opta Sports, nenhum time participante desta Europa League cometeu mais erros que terminavam em finalizações adversárias (8) ou desperdiçou grandes chances de gol (25) como o Arsenal. Mas David Luiz, como já era esperado, uma vez que desperta amor e ódio de quem o vê em ação, não conseguiu sair da mira de quem o responsabilizou diretamente pela eliminação na competição europeia. Veja as reações abaixo.

David Luiz entra temporada e sai temporada continua sendo o mesmo https://t.co/io1hJEArgq — vini (@vinixcrf) February 28, 2020

só vi os melhores momentos e tal mas é impressionante o tanto que o David Luiz é horroroso — Se ficar puto eh Prior (@sccplira) February 28, 2020

David Luiz, no segundo gol do Olympiakus, sendo o David Luiz de sempre. Nem o Douglas (da reserva do para o total ostracismo no ) tem ou teve um um agente/empresário tão craque! — Cubas (@Cubas77537453) February 28, 2020

David Luiz e a força do pensamento. https://t.co/gQzO4mmua8 — Corneta Europa (@cornetaeuropa) February 27, 2020

É uma afronta ao torcedor Mustafi e David Luiz serem titulares — Pablo🇧🇧 (@pablin1952) February 28, 2020