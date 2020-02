David Luiz falha e salva o Arsenal, levando internet à loucura

O zagueiro dos Gunners falhou contra o Everton e depois deu uma linda assistência

O zagueiro David Luiz gera as reações mais extremas quando entra em campo. Existem os que amam o jogador do acima de qualquer coisa, assim como os que o odeiam sem reconhecer seus méritos. E, convenhamos, o atleta também protagoniza belos lances enquanto também tem suas falhas.

Neste domingo (23), os internautas foram “do oito ao oitenta” por causa de David Luiz. Logo nos minutos iniciais da partida contra o , válida pela 27ª rodada da Premier League, o zagueiro falhou no gol marcado pelos visitantes.

Entretanto, ainda no primeiro tempo, fez um lançamento lindo para Aubameyang virar para 2 a 1... antes de o brasileiro ser novamente culpado pelo empate do antes do intervalo. No final das contas, o Arsenal venceu por 3 a 2.

Veja as reações abaixo!

Everton 1 a 0...

Readaptação de Marí ao futebol europeu é??? Sei... como é que esse cara não consegue jogar numa equipe que tem David Luiz na zaga?!



Haja readaptação! 🙄 — Paulaᶜʳᶠ₁₈₉₅🌸 (@CRF_Paula) February 23, 2020

Mustafi e David Luiz na zaga do Arsenal contra o Everton. Isso vai ser interessante. — o futzêro (@futzero) February 23, 2020

E claro que o David Luiz tá envolvido na cagada do gol tomado — DISTRIBUIDOR DE MEMES e AGITADOR CULTURAL (@matheuslaneri) February 23, 2020

DAVID LUIZ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLKLLKKKKKK APOSENTA ENQUANTO É CEDO — thays (@crf_thays) February 23, 2020

Arsenal vira para 2 a 1...

David Luiz nunca jamais critiquei — jl (@nstaminaa) February 23, 2020

Assistência perfeita de David Luiz para Aubameyang! pic.twitter.com/Ikv6d53LDn — Mundo da Bola (@mundodabola) February 23, 2020

Que bola absurda do @DavidLuiz_4 para o Auba, hein? Golaço! — Arsenal (@Arsenal_Brasil) February 23, 2020

... e sofre o empate, com gol de Richarlison, antes do intervalo

David Luiz ficou parado embaixo da trave fazendo nada — El Guaro & Cano ✠ (@mansuricato) February 23, 2020

David Luiz deu condições — Marcelo 🇦🇹 (@AubaCelo) February 23, 2020