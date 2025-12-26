Arsenal x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Os líderes da Premier League, Arsenal, voltam ao Emirates Stadium neste sábado para encarar o Brighton & Hove Albion, em duelo que pode mexer na parte de cima da tabela.

O Arsenal vive um momento curioso: segue vencendo, mas sem convencer. Nos últimos três jogos, o desempenho ficou abaixo do esperado. Na Copa da Liga Inglesa, Mikel Arteta rodou o elenco contra o Crystal Palace, dominou as ações, mas precisou de um gol contra para sair na frente e só avançou nos pênaltis, com Kepa Arrizabalaga sendo decisivo. O dado que chama atenção é claro: o time não marcou em jogadas trabalhadas nesses três compromissos. As vitórias apertadas sobre Wolves e Everton mostram um Arsenal eficiente, mas longe do melhor nível, enquanto o treinador administra lesões e minutos do elenco. Se o Manchester City vencer no sábado (27), os Gunners começam a rodada em segundo e terão de correr atrás da liderança mais uma vez.

Do outro lado, o Brighton vem de um empate sem gols e pouco inspirado contra o Sunderland. A equipe de Fabian Hürzeler até controla bons momentos das partidas, mas tem dificuldade para transformar isso em gols e resultados. Já são quatro jogos sem vitória na Premier League. Ainda assim, os Seagulls ocupam a nona posição e estão a apenas três pontos da zona europeia. Uma vitória fora de casa no Emirates pode recolocar a temporada nos trilhos — além de servir como revanche, já que o Arsenal eliminou o Brighton da Copa Liga Inglesa.

Confira abaixo onde assistir a Arsenal x Brighton ao vivo e todas as informações sobre transmissão do jogo deste sábado.

Onde assistir a Arsenal x Brighton

O duelo entre Arsenal e Brighton será transmitido com exclusividade do grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 12h (horário de Brasília) deste sábado (27).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de Arsenal x Brighton

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Notícias e prováveis escalações

Arsenal

Getty Images

Mikel Arteta mostrou a força do elenco contra o Crystal Palace, mas o cenário será diferente diante do Brighton & Hove Albion. Para o jogo do fim de semana, o Arsenal deve ir a campo com força máxima: David Raya volta ao gol, enquanto Declan Rice e Bukayo Saka, poupados no meio da semana, retornam ao time titular. Por outro lado, Ben White, Gabriel, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Kai Havertz e Max Dowman seguem fora da partida.

Prováveis escalações: Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

Brighton

Getty Images

O técnico Fabian Hürzeler terá reforços importantes no Brighton & Hove Albion. Lewis Dunk e Diego Gómez voltam após cumprirem suspensão, mas Jan Paul van Hecke é desfalque por doença. Com isso, Dunk deve formar a zaga ao lado de Olivier Boscagli ou Diego Coppola.

No ataque, Kaoru Mitoma pode voltar a ser titular pela esquerda pela primeira vez desde setembro. Carlos Baleba segue em compromissos pela seleção de Camarões, enquanto Danny Welbeck, Adam Webster, Solly March e Stefanos Tzimas estão em fase de retorno. Georginio Rutter deve comandar o ataque mais uma vez, e a expectativa é por uma atuação mais decisiva de Yankuba Minteh.

Prováveis escalações : Vergruggen; Wieffer, Coppola, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez; Minteh, Gruda, Mitoma; Rutter

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Inglês

Links úteis