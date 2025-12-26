+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoBrighton
ASSISTA COM O

Arsenal x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Veja onde assistir Arsenal x Brighton ao vivo, confira o horário do jogo e fique por dentro das últimas notícias das equipes pela Premier League

Os líderes da Premier League, Arsenal, voltam ao Emirates Stadium neste sábado para encarar o Brighton & Hove Albion, em duelo que pode mexer na parte de cima da tabela.

O Arsenal vive um momento curioso: segue vencendo, mas sem convencer. Nos últimos três jogos, o desempenho ficou abaixo do esperado. Na Copa da Liga Inglesa, Mikel Arteta rodou o elenco contra o Crystal Palace, dominou as ações, mas precisou de um gol contra para sair na frente e só avançou nos pênaltis, com Kepa Arrizabalaga sendo decisivo. O dado que chama atenção é claro: o time não marcou em jogadas trabalhadas nesses três compromissos. As vitórias apertadas sobre Wolves e Everton mostram um Arsenal eficiente, mas longe do melhor nível, enquanto o treinador administra lesões e minutos do elenco. Se o Manchester City vencer no sábado (27), os Gunners começam a rodada em segundo e terão de correr atrás da liderança mais uma vez.

Do outro lado, o Brighton vem de um empate sem gols e pouco inspirado contra o Sunderland. A equipe de Fabian Hürzeler até controla bons momentos das partidas, mas tem dificuldade para transformar isso em gols e resultados. Já são quatro jogos sem vitória na Premier League. Ainda assim, os Seagulls ocupam a nona posição e estão a apenas três pontos da zona europeia. Uma vitória fora de casa no Emirates pode recolocar a temporada nos trilhos — além de servir como revanche, já que o Arsenal eliminou o Brighton da Copa Liga Inglesa.

Confira abaixo onde assistir a Arsenal x Brighton ao vivo e todas as informações sobre transmissão do jogo deste sábado.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Brighton crest
Brighton
BHA

Onde assistir a Arsenal x Brighton

O duelo entre Arsenal e Brighton será transmitido com exclusividade do grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 12h (horário de Brasília) deste sábado (27).

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficasAssine já! 

Horário de Arsenal x Brighton

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Brighton

ArsenalHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestBHA
1
D. Raya
12
J. Timber
33
R. Calafiori
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
36
M. Zubimendi
8
M. Oedegaard
41
D. Rice
14
V. Gyoekeres
7
B. Saka
19
L. Trossard
1
B. Verbruggen
6
J. van Hecke
24
F. Kadioglu
34
J. Veltman
5
L. Dunk
11
Y. Minteh
26
Y. Ayari
8
B. Gruda
13
J. Hinshelwood
25
D. Gomez
10
G. Rutter

4-2-3-1

BHAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Arsenal

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images

Mikel Arteta mostrou a força do elenco contra o Crystal Palace, mas o cenário será diferente diante do Brighton & Hove Albion. Para o jogo do fim de semana, o Arsenal deve ir a campo com força máxima: David Raya volta ao gol, enquanto Declan Rice e Bukayo Saka, poupados no meio da semana, retornam ao time titular. Por outro lado, Ben White, Gabriel, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Kai Havertz e Max Dowman seguem fora da partida.

Prováveis escalações: Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

Brighton

Brighton & Hove Albion v Sunderland - Premier LeagueGetty Images

O técnico Fabian Hürzeler terá reforços importantes no Brighton & Hove Albion. Lewis Dunk e Diego Gómez voltam após cumprirem suspensão, mas Jan Paul van Hecke é desfalque por doença. Com isso, Dunk deve formar a zaga ao lado de Olivier Boscagli ou Diego Coppola.

No ataque, Kaoru Mitoma pode voltar a ser titular pela esquerda pela primeira vez desde setembro. Carlos Baleba segue em compromissos pela seleção de Camarões, enquanto Danny Welbeck, Adam Webster, Solly March e Stefanos Tzimas estão em fase de retorno. Georginio Rutter deve comandar o ataque mais uma vez, e a expectativa é por uma atuação mais decisiva de Yankuba Minteh.

Prováveis escalações : Vergruggen; Wieffer, Coppola, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez; Minteh, Gruda, Mitoma; Rutter

Momento das equipes

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Retrospecto no confronto direto

ARS

Outros

BHA

3

Vitórias

2

Empates

0

9

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Tabela do Campeonato Inglês

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0