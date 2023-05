Arsenal x Brighton & Hove ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram neste domingo (14), pela 36ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o Brighton neste domingo (14), a partir das 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na briga pelo título do Campeonato Inglês com o Manchester City, o Arsenal chega embalado com duas vitórias consecutivas após uma sequência de três empates e uma derrota, enquanto o Brighton, brigando por uma vaga na Europa League 2023/24, busca a recuperação após a goleada sofrida para o Everton por 5 a 1.

"Eles são um time realmente completo. A forma como eles jogam sob o comando de Roberto e da comissão técnica é notável, é uma alegria vê-los jogar. Ele trouxe uma ideia diferente para a liga e isso também é um desafio diferente para os treinadores", afirmou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

O histórico de confrontos entre o Arsenal e o Brighton mostra uma vantagem considerável para a equipe londrina. Em 27 jogos disputados, os Gunners venceram 15 vezes, enquanto o Brighton conseguiu apenas sete vitórias, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o Arsenal venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Brighton: Steele; Caicedo, Dunk, Colwill, Estupinan; Gross, Mac Allister; Buonanotte, Enciso, Mitoma; Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Desfalques

Arsenal

Saliba, Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Brighton

Adam Lallana, Joel Veltman, Jeremy Sarmiento, Tariq Lamptey e Jukub Moder são desfalques.

Quando é?