Arsenal x Brighton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado com a vitória sobre o Chelsea por 1 a 0 e líder da Premier League, o Arsenal volta as atenções para a Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (9), os Gunners recebem o Brighton às 16h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da EFL Cup. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Enquanto o Arsenal entra nesta fase da competição, o Brighton teve que derrotar o Forest Green Rovers por 3 a 0 para chegar até aqui.

Matt Turner se recuperou de uma lesão na virilha e deve ocupar o lugar de Aaron Ramsdale no gol, enquanto Kieran Tierney, Rob Holding, Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira e Eddie Nketiah também devem ser titulares.

Do outro lado, o Brighton, na sexta posição do Campeonato Inglês, entra em campo com duas vitórias consecutivas.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra 14 vitórias, contra seis do Brighton, além de cinco empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, o Brihton venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ARSENAL: Turner; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Marquinhos, Vieira, Nelson; Nketiah.

Escalação do provável BRIGHTON: Steele; Veltman, Dunk, Colwill; Lamptey, Caicedo, Gilmour, Mitoma; March, Welbeck, Trossard.

Desfalques

Arsenal

Emile Smith Rowe e Takehiro Tomiyasu, machucados, seguem fora.

Brighton

Jakub Moder, com lesão no joelho, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Emirates Stadium – Londres, ING