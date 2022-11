Arteta enfim admite Arsenal entre favoritos pelo título da Premier League

Técnico admitiu pela primeira vez que o Arsenal está em uma corrida pelo título com o Manchester City - pelo menos por enquanto

Na liderança da Premier League com 34 pontos, o Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0, com gol de Gabriel Magalhães. E logo após o apito final, o técnico Mikel Arteta não escondeu o seu entusiasmo após iniciar a temporada com mais cautela apesar dos bons resultados.

Questionado por repórteres após a vitória no oeste de Londres se sua equipe estava agora na disputa pelo título, o espanhol disse: "Estamos hoje. Mas no futebol, hoje e amanhã é muito diferente. Então vamos aproveitar o tempo. Basta olhar para os últimos seis anos, o que o Manchester City fez. Com o melhor treinador do mundo, o melhor time do mundo. Eles mostraram isso de forma consistente em todas as competições. Temos que respeitar muito isso. Estamos ficando muito melhores como equipe e competindo muito melhor. Estamos obtendo resultados muito bons agora, mas isso é muito tempo.".

Arteta ficou encantado com a forma como seu time respondeu à perda da liderança para o Manchester City após a vitória do atual campeão contra o Fulham no sábado (5).

"Hoje estávamos sob pressão porque perdemos o primeiro lugar. Preparamos o jogo para vir aqui e vencer, mas entender que vencer aqui é uma história diferente. Os meninos conseguiram. Estou muito feliz porque eles deram esse passo. O que fizemos hoje foi simplesmente fenomenal.", completou.

O Arsenal ampliou a sua série de 11 vitórias nos 13 primeiros jogos, sendo o melhor início de temporada da história do clube.

Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Brighton, na próxima quarta-feira (9), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.