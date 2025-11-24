+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto pela liderança, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Invicto há 15 jogos na temporada, com 13 vitórias e dois empates, o Arsenal volta suas atenções para a Champions League após golear o Tottenham por 4 a 1 na última rodada da Premier League. No momento, os Gunners ocupam a vice-liderança do grupo, com os mesmos 12 pontos do líder Bayern de Munique. Com 100% de aproveitamento, o time inglês venceu o Athletic Bilbao e o Olympiacos por 2 a 0, o Atlético de Madrid por 4 a 0 e o Slavia Praga por 3 a 0.

Por outro lado, o Bayern de Munique chega embalado após a goleada por 6 a 2 sobre o Freiburg pelo Campeonato Alemão. Na Champions League, os bávaros seguem firmes na busca pelo sétimo título europeu. Nas quatro primeiras rodadas, venceram o Chelsea por 3 a 1, o Pafos por 5 a 1, o Brugge por 4 a 0 e o PSG por 2 a 1. 

Prováveis escalações de Arsenal x Bayern de Munique

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
D. Raya
5
P. Hincapie
33
R. Calafiori
12
J. Timber
2
W. Saliba
7
B. Saka
36
M. Zubimendi
19
L. Trossard
10
E. Eze
41
D. Rice
23
M. Merino
1
M. Neuer
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
4
J. Tah
44
J. Stanisic
17
M. Olise
42
L. Karl
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

ARS

Outros

FCB

0

1

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

18
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

0