Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Em duelo direto pela liderança, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Invicto há 15 jogos na temporada, com 13 vitórias e dois empates, o Arsenal volta suas atenções para a Champions League após golear o Tottenham por 4 a 1 na última rodada da Premier League. No momento, os Gunners ocupam a vice-liderança do grupo, com os mesmos 12 pontos do líder Bayern de Munique. Com 100% de aproveitamento, o time inglês venceu o Athletic Bilbao e o Olympiacos por 2 a 0, o Atlético de Madrid por 4 a 0 e o Slavia Praga por 3 a 0.

Por outro lado, o Bayern de Munique chega embalado após a goleada por 6 a 2 sobre o Freiburg pelo Campeonato Alemão. Na Champions League, os bávaros seguem firmes na busca pelo sétimo título europeu. Nas quatro primeiras rodadas, venceram o Chelsea por 3 a 1, o Pafos por 5 a 1, o Brugge por 4 a 0 e o PSG por 2 a 1.

Desfalques

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Emirates Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis