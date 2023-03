Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina. Como venceu a ida por 1 a 0, o time alemão terá vantagem do empate. A transmissão ao vivo do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português.

Depois da derrota fora de casa, o Arsenal precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação à semifinal. Na primeira fase, o time inglês encerrou na liderança do Grupo C, com 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Bayern de Munique ficou na liderança do Grupo D, com 15 pontos (foram cinco vitórias e uma derrota), atrás do líder Barcelona no saldo de gols.

Prováveis escalações

Arsenal: Grohs; Rall, Viggosdottir, Kumagai, Hansen; Stanway, Zadrazil; Lohmann, Magull, Buhl; Schuller.

Bayern de Munique: Grohs; Rall, Viggosdottir, Kumagai, Hansen; Stanway, Zadrazil; Lohmann, Magull, Buhl; Schuller.

Desfalques

Arsenal

Lesionadas, Giulia Gwinn e Linda Dallman estão fora.

Bayern de Munique

Beth Mead, Vivianne Miedema e Steph Catley seguem como desfalques.

Quando é?