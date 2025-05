Arsenal x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela decisão da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo o título, Arsenal e Barcelona se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 13h (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pela final da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming e no YouTube, na internet, além da HBO Max, no streaming, e da TNT, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Arsenal chega embalado após uma virada impressionante na semifinal contra o Lyon. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, a equipe inglesa mostrou força e personalidade na volta, vencendo por 4 a 1, garantindo assim a vaga na decisão.

Do outro lado, o Barcelona reforça seu favoritismo como atual bicampeão da competição. Com atuações dominantes diante do Chelsea, as catalãs venceram ambos os confrontos por 4 a 1, fechando a eliminatória com um contundente 8 a 2 no agregado.

Na decisão, estarão frente a frente duas equipes com histórias distintas na Champions League Feminina. O Barcelona vive um momento dominante na competição e já soma três títulos (2020/21, 2022/23 e 2023/24), além de dois vice-campeonatos (2018/19 e 2021/22). Já o Arsenal foi campeão uma vez, na temporada 2006/07, e busca seu segundo troféu europeu. Desde então, o clube inglês não voltou a disputar uma final.

Arsenal e Barcelona se enfrentaram apenas quatro vezes em toda a história — todas pela Champions League Feminina. O retrospecto é completamente equilibrado, com duas vitórias para cada lado. Ou seja, Gunners e Blaugranas jamais empataram.

Prováveis escalações

Arsenal: Daphne van Domselaar (Zinsberger); Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Mariona; Kelly, Maanum, Foord; Russo. Técnico: Renée Slegers.

Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana, Patri, Alexia; Graham Hansen, Pajor, Pina. Técnico: Renée Slegers.

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?