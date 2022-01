Arsenal avança por Arthur e aguarda "ok" da Juventus

O Arsenal avançou na negociação para contratar Arthur por empréstimo até o fim da temporada. O clube inglês aguarda a liberação da Juventus, que gostaria de ter uma reposição ao brasileiro para poder dar o ok final. Entre os Gunners e o atleta o acordo está certo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta sexta-feira, uma reunião de Arthur com o técnico Massimiliano Allegri pode ser decisiva para o desfecho da transferência. Em pauta estará a liberação para o acordo por parte da Juventus.

Arsenal tem acerto com Arthur pelo empréstimo, mas ainda aguarda "ok" da Juventus, que busca uma reposição.

Brasileiro quer a transferência para ter mais minutos, ainda mais após ficar fora da convocação da Seleção. Reunião com Allegri pode ser decisiva por liberação@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) January 13, 2022

Arthur quer se transferir ao Arsenal, pois deseja ter mais minutos em campo no ano da Copa do Mundo, principalmente após ficar fora da convocação da Seleção Brasileira de Tite nesta quinta-feira.

Mais artigos abaixo

O diretor Edu Gaspar e o técnico Mikel Arteta conversaram com Arthur e querem a contratação do jogador da Juventus. Edu tem relação antiga com o atleta dos tempos de seleção brasileira quando trabalhou na CBF antes de ir para o Arsenal.

Aos 25 anos, Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2025. O atleta fez 12 jogos nesta temporada pela Juventus. Em 2018 ele foi vendido pelo Grêmio ao Barcelona e se transferiu para a Itália na temporada 2020/2021.