“Arrogante e presunçoso”... Crítica severa a Mbappé nos jornais do Paraguai

Alguns meios de comunicação do Paraguai criticaram o comportamento de Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, após a vitória da França (1 a 0) sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ontem, sábado, na Filadélfia, nos Estados Unidos, considerando que o atacante dos “Les Bleus” demonstrou atitudes antidesportivas durante a partida e após o apito final, conforme noticiou a rede francesa “RMC”.

Sob o título “De cabeça erguida”, o jornal Ultima Hora elogiou o desempenho da seleção paraguaia, apesar da eliminação do torneio, afirmando que a equipe impôs grande disciplina tática à França no primeiro tempo.

E acrescentou: “Apesar da derrota, os jogadores do Paraguai deram muito trabalho à seleção francesa”.

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Por outro lado, o jornal dirigiu críticas contundentes a Mbappé, observando que ele se envolveu em várias discussões com jogadores do Paraguai.

Também abordou a discussão verbal que ele teve com o zagueiro Júnior Alonso, explicando que este último dirigiu um insulto a Mbappé, ao que o jogador francês respondeu com o que o jornal descreveu como “um insulto sul-americano típico”, repetido duas vezes.

O Ultima Hora descreveu Mbappé como um “mau vencedor”, considerando que ele se recusou a cumprimentar o goleiro paraguaio Orlando Gil após a partida.

E acrescentou: “O atacante francês ignorou nosso compatriota e comemorou a vitória na frente dele”, antes de afirmar que “Mbappé demonstrou um comportamento arrogante e presunçoso durante toda a partida”.

“Personalidade combativa”

Por sua vez, o jornal ABC Color adotou uma postura menos severa em relação a Mbappé e preferiu elogiar a atuação da seleção paraguaia, afirmando que a equipe “lutou até o fim, deu tudo de si em cada jogada e demonstrou mais uma vez a personalidade que lhe permitiu competir contra as seleções mais fortes da Copa do Mundo”.

Já o jornal La Nación considerou que a seleção francesa não conseguiu apresentar o mesmo nível de desempenho que demonstrou na partida anterior contra a Suécia, devido à solidez da defesa paraguaia.

E escreveu: “A equipe de Didier Deschamps não conseguiu repetir aquele desempenho diante de uma defesa paraguaia combativa e coesa”.

E acrescentou que os jogadores do técnico Gustavo Álvaro “fizeram com que os franceses, que tentaram impor sua força física, sentissem a rigidez do futebol sul-americano”.