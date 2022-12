Por que Arrascaeta não jogava de titular pelo Uruguai na Copa do Mundo?

Meio-campista será titular na partida que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo para o Uruguai

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, o técnico Diego Alonso, do Uruguai, confirmou que o meio-campista Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, será titular na partida contra Gana, naquele que será o chamado tudo ou nada para a seleção sul-americana na competição.

O Uruguai estreou no Mundial empatando, sem gols, com a Coreia do Sul. Na ocasião, o meio-campista Rubro-Negro se quer foi lembrado pelo treinador, que, ao fim da partida, justificou que o meia não estava em boas condições físicas e não poderia atuar.

É fato que Arrascaeta conviveu com uma lesão no púbis durante a temporada pelo Flamengo, como aconteceu na final da Libertadores, mas isso não o impediu que continuasse jogando pela equipe.

Questionado sobre o motivo de não ter atuado contra Coreia do Sul, Arrascaeta afirmou que está 100% e colocou sua ausência na conta do treinador.

"Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador (risos). Sim, estou bem. É opção do treinador. Graça a Deus tenho melhorado bastante dos problemas que eu tive recentemente e estou 100%. Com certeza (poderia jogar)", disse o jogador.

No segundo jogo do Uruguai, a situação, em partes, mudou, apesar da equipe ter saído derrotada. Aos 62 minutos, estando perdendo para Portugal, Diego Alonso tirou Arrascaeta do banco e o que era esperado aconteceu: ele mudou o jogo para os uruguaios.

O meio-campista foi capaz de trazer dinamismo para equipe, tentando furar a defesa de Portugal. Apesar de sair derrotado por 2 a 0, o jogador do Flamengo parece ter colocado seu nome no time titular do Uruguai para esta última rodada da fase de grupos da competição.

Diego Alonso estreou na seleção uruguaia contra o Paraguai no dia 27 de janeiro de 2022. Na partida, Arrascaeta estava convocado, mas não foi utilizado no duelo. Desde então, a seleção acumula dez partidas, o meio-campista, por sua vez, atuou 90 minutos em apenas duas, substituído no intervalo em uma e utilizado do banco de reservas em outras quatro partidas. O jogador soma dois gols e duas assistências nesse período.

O treinador, no entanto, tem sofrido críticas pelo desempenho da equipe na competição e por não dar chances a Arrascaeta e Nicolas de la Cruz, do River Plate.

Questionado, ele disse: "Arrascaeta jogou duas como titular nas eliminatórias das quatro partidas que fiz. E o mesmo com Nico de la Cruz. Não jogou na primeira perna (de jogos nas eliminatórias) porque tinha lesão. Foi titular em amistosos. Confio nos jogadores. Avalio no dia a dia."