Arnold lança o desafio na Copa do Golfo 27; Ayman Hussein revela a arma do Iraque

A seleção do Iraque entra na disputa da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", com grandes ambições, em meio a mudanças evidentes em seu elenco, em busca de um começo forte diante de Omã na primeira rodada, em um torneio no qual não há espaço para desperdiçar pontos desde o início.

O australiano Graham Arnold, treinador da seleção do Iraque, destacou a importância do confronto com Omã, que será disputado no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, ressaltando o preparo de seus jogadores para encarar a competição, apesar das mudanças pelas quais a equipe passou no último período.

Arnold afirmou, durante a entrevista coletiva antes da partida: "Temos uma mistura de jogadores experientes e jovens, e isso nos dá uma dimensão a mais para apresentar grandes desempenhos. Os jogadores estão prontos, e realizamos uma série de mudanças na comissão técnica e no elenco."

Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E acrescentou: "Temos jogadores novos, e esta é a primeira vez que disputamos este torneio há anos. Estamos focados no futuro, e possuímos as habilidades e capacidades que nos ajudam a competir e a conquistar o título, especialmente porque o torneio tem grande importância para o futebol iraquiano."

O treinador australiano explicou que o tempo disponível para a preparação não foi longo, dizendo: "Tivemos apenas dois dias para nos prepararmos em Jidá, e é importante que trabalhemos o condicionamento físico e uma boa preparação para o confronto. Os jogadores são capazes de apresentar um bom desempenho, não apenas diante de Omã, mas durante todo o torneio."

A torcida iraquiana é a nossa arma

Por sua vez, Ayman Hussein, atacante da seleção do Iraque, ressaltou a importância do apoio da torcida iraquiana à equipe durante o torneio, reafirmando o preparo dos jogadores para encarar o confronto.

Hussein afirmou na entrevista coletiva: "Damos as boas-vindas a vocês e agradecemos ao Reino da Arábia Saudita por esta recepção, além de parabenizá-los pela ocasião do Dia Nacional. A torcida iraquiana nos apoiará com força em Jidá, e eles estão em seu segundo país, e esperamos um grande apoio da parte deles."

E acrescentou: "A equipe está totalmente pronta, e realizamos uma série de mudanças, e há jogadores que disputarão seus primeiros jogos internacionais. Enfrentaremos uma seleção respeitável, e buscamos apresentar uma partida à altura da seleção iraquiana."

Vocês podem debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A seleção do Iraque participa do Grupo 1 ao lado de Kuwait, Arábia Saudita e Omã, no qual as quatro seleções disputam as duas vagas de classificação para a semifinal.

O regulamento do torneio estabelece que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à semifinal, na qual o líder do Grupo 1 enfrenta o vice-líder do Grupo 2, enquanto o líder do Grupo 2 enfrenta o vice-líder do Grupo 1.

Os dois vencedores se classificam para a partida final, marcada para o dia 6 de outubro de 2026, para definir o campeão da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Árabe.