Arnold desafia o Kuwait: venceremos amanhã, e o clima não é desculpa

A seleção do Iraque entra em seu aguardado confronto contra o Kuwait na segunda rodada da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" com a ambição de conquistar os três pontos, em meio ao desejo de seu técnico australiano Graham Arnold de aproveitar o torneio para dar oportunidade a alguns rostos novos e prepará-los para os desafios que virão.

Arnold afirmou, durante a coletiva de imprensa que antecede a partida: "Com certeza será um jogo aguardado, e o esperamos com ansiedade, e venceremos amanhã".

Ele explicou que a Copa do Golfo representa uma oportunidade importante para testar os novos elementos, acrescentando: "Acredito que a equipe fez um bom trabalho e, como sabem, a Copa do Golfo é uma oportunidade de experimentar os jogadores novos para o futuro. Metade da equipe participou conosco da Copa do Mundo, e a outra metade é de jogadores novos aos quais queremos dar a oportunidade".

Sobre a seleção do Kuwait, disse: "Acompanhamos o trabalho da seleção do Kuwait, eles têm jogadores jovens, e a presença de elementos jovens é algo importante para qualquer seleção".

Arnold falou sobre a dificuldade de se preparar para a partida diante do pouco tempo e das condições climáticas, dizendo: "Dois dias não são suficientes, especialmente em condições climáticas como estas, mas estou confiante de que nossos jogadores darão o máximo para conquistar a vitória".

Sobre a situação dos jogadores que sofreram câimbras, esclareceu: "A condição deles agora é excelente, mas ainda aguardamos os resultados de seus exames".













Por sua vez, Amir Al-Ammari, jogador da seleção do Iraque, ressaltou a dificuldade do confronto, afirmando que os jogadores estão prontos para dar o máximo de si.

Al-Ammari disse: "Assistimos ao jogo da seleção do Kuwait, é uma seleção evoluída, e daremos tudo o que temos".

Sobre o impacto das condições climáticas, acrescentou: "Sou um jogador profissional, e o clima não é desculpa, já jogamos anteriormente na Arábia Saudita".

Os regulamentos do "Golfo 27" estabelecem a classificação dos primeiros e segundos colocados de cada grupo para as semifinais, onde o líder do Grupo 1 enfrenta o vice-líder do Grupo 2, enquanto o líder do Grupo 2 encara o vice-líder do Grupo 1.

Os vencedores se classificam para a partida final, marcada para 6 de outubro de 2026, para definir o campeão da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Árabe.