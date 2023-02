Arijon e Zlatan Ibrahimovic são parentes?

Enquanto um Ibrahimovic é um veterano consagrado, o outro não completou nem 20 anos e já é considerado um dos nomes mais promissores da Europa

Ibrahimovic é jogador do Bayern de Munique. Desde as categorias de base, e recentemente foi eleito pelo jornal inglês The Guardian como um dos atletas mais promissores do futebol mundial. Apesar do sobrenome, você já deve ter percebido que não estamos falando de Zlatan Ibrahimovic, o veterano sueco que fez história por diversos clubes. O “Ibra” menos famoso (ao menos por enquanto), chama-se Arijon e nasceu na Alemanha.

Arijon e Zlatan, portanto, não são parentes. Ao menos não parentes próximos. A origem do sobrenome tem raízes em comum dentro do território da antiga Iugoslávia: os pais de Arijon nasceram no Kosovo, enquanto o pai de Zlatan é bósnio e sua mãe é croata.

Se Zlatan dispensa comentários, Arijon ainda é, de certa forma, um desconhecido. Meio-campista que joga de uma área a outra, ele nasceu em 2005 na Alemanha e ingressou, primeiro, nas categorias de base de Greuther Furth e Nuremberg antes de chegar ao Bayern. Na equipe de jovens bávaros, passou a ser um dos grandes destaques e estreou no time profissional agora em fevereiro de 2023 em duelo contra o Bochum, pelo Campeonato Alemão.

Embora tenham histórias bem diferentes, não é difícil imaginar que o Ibrahimovic menos famoso deseje conquistar tantos títulos quanto o seu xará mais conhecido.