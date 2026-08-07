O jovem ponta marfinense Yan Diomande preferiu se transferir para o Real Madrid a aceitar uma proposta séria do Liverpool, apesar de o clube inglês ter sido o mais próximo de contratá-lo no início da janela de transferências de verão.

Segundo revelou o site "The Athletic", Diomande (19 anos) estava, no início, entusiasmado com a ideia de jogar em Anfield, e deu sinais positivos em relação ao projeto do Liverpool, que se movimentou cedo e abriu negociações diretas com o Leipzig, estando disposto a pagar 100 milhões de euros para fechar o negócio.

O técnico espanhol Andoni Iraola tentou intervir para convencer o jogador a seguir com a opção do Liverpool e explicar os detalhes do projeto esportivo, mas suas tentativas não mudaram a posição de Diomande, que começou a reavaliar sua decisão com a entrada de novos envolvidos nas negociações.

O negócio teve uma reviravolta decisiva depois que o Paris Saint-Germain entrou com força, tornando-se por um período o destino preferido do jogador, antes de Diomande recuar da ideia de se transferir para a Inglaterra por acreditar que o Liverpool estaria diante de uma fase de transição na nova temporada, e por buscar um projeto mais estável.

Apesar de o Real Madrid ter passado pelas mesmas circunstâncias enfrentadas pelo Liverpool, já que ambos encerraram a temporada sem conquistas (temporada zerada), além de a dupla ter trocado de técnico, depois que Iraola assumiu o Liverpool no lugar de Arne Slot, e José Mourinho o Real Madrid no lugar de Álvaro Arbeloa.

O Real Madrid aproveitou a situação e chegou a um acordo com o Leipzig por um pacote financeiro que pode chegar a 140 milhões de euros, um valor que superou de longe o teto do Liverpool, fazendo com que o clube inglês saísse da disputa em suas etapas finais e o gigante espanhol fechasse um dos negócios mais destacados do verão.

O Liverpool estuda agora outras alternativas ofensivas, e Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, aparece no topo da lista de candidatos para compensar o fracasso do negócio por Diomande.