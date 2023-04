Argentinos Juniors x Unión ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pela 11ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), o Argentinos Juniors vai receber o Unión de Santa Fe no Estádio Diego Armando Maradona em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Argentino 2023. Esta partida, porém, não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Enquanto El Bicho busca subir ainda mais para tentar alcançar as posições superiores da tabela do torneio argentino, se mantendo na 13ª posição até o fim da décima rodada, o Tatengue tenta deixar a lanterna da competição, esquentando a 28ª colocação com apenas sete pontos conquistados.

Apesar disso, o Unión precisa de "apenas" uma vitória para melhorar seu posicionamento na tabela e sair da última colocação, com um ponto de diferença das duas equipes a sua frente, e dois pontos das três após. Já o Argentinos, caso vença, pode chegar ao Top 5 da tabela, para somar 17 pontos.

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Lanzillota; Mac Allister, Di Cesare e González (Villalba); Federico Redondo, Nuss (Cabrera), Bíttolo, Vera (Fabricio Domínguez) e Heredia; Ferreyra e Cabral.

Unión de Santa Fe: Mele; Vera, Calderón, Ludueña e Corvalán; Roldán, Jerónimo Domina, Aued e Machuca; González e Marabel.

Desfalques

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Unión de Santa Fe

Yeison Gordillo (suspenso por cartão vermelho)

Quando é?