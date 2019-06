Argentina pode ter Lo Celso no banco contra Venezuela; Lautaro, Messi e Aguero seguem

A seleção entra em campo nesta sexta-feira contra a Venezuela pelas quartas de final da Copa América

Novidades para a seleção argentina às vésperas da partida pelas quartas de final da , contra a , nesta sexta-feira.

O técnico Lionel Scaloni deve mudar sua escalação para entrar em campo no Maracanã, e as principais alterações em relação à equipe que atuou contra o foram: o zagueiro Foyth na lateral direita, a saída de Saraiva para entrar Pezella e Acuña no meio de campo no lugar de Lo Celso. No ataque argentino, deve ser mantido o trio formado por Messi, Lautaro e Aguero.

As mudanças foram testadas durante o treino realizado na manhã desta quarta-feira, no CT do , que foi aberto à imprensa somente nos 15 minutos finais.

A provável escalação da no confronto pelas quartas de final contra a Venezuela é: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Acuña; Messi, Agüero e Laurato Martínez.

O confronto acontece nesta sexta-feira (28), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).