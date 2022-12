Argentina avança, mas Messi é alvo de memes em vitória sobre a Polônia; veja

O craque argentino bombou nas redes sociais em mais um dia de Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 está a todo vapor! E claro que os memes também. Na era da internet, qualquer coisa que acontece lá no Qatar, tem a capacidade de viralizar no mundo inteiro - ainda mais se for engraçado.

E nesta quarta-feira (30) de Copa, não teve muito para onde correr: o assunto do dia foi a classificação da Argentina para as oitavas de final. Os argentinos venceram a Polônia e avançaram em primeiro no Grupo C.

Apesar da classificação, Lionel Messi foi alvo de muitas zoações porque teve um pênalti defendido ainda no primeiro tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0.

Os memes com Messi

HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA



VAI TOMAR NO CU ARGENTINA pic.twitter.com/klO7Pxd480 — Pedro Certezas (@pedrocertezas) November 30, 2022

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK LIONEL MESSI 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 — njdeprê - marlon 🇧🇷🇶🇦 (@njdmarlon) November 30, 2022

LEIS DO FUTEBOL:



1: Pênalti roubado não entra

2: O Messi sempre pipoca — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 30, 2022

MESSI PERDEU O PÊNALTI KKKKKKKKKK

esse goleiro da Polônia pega dms tá maluco

todo choro da Argentina é pouco pic.twitter.com/snSYor2riJ — José || Rumo ao Hexa 🇧🇷🏆 (@Edynezoo) November 30, 2022

maradona to messi rn pic.twitter.com/SA1HW3AZuj — a 🇩🇪 (@aaryznn) November 30, 2022

Cristiano Ronaldo assistindo o Messi indo bater o pênalti pic.twitter.com/d2qtnZPKgO — Next Level (@nextlevel_br) November 30, 2022