Argélia x Nigéria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2025

Argélia e Nigéria se enfrentam neste sábado (10), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Grand Stade de Marrakech, em Marrakech.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Argélia x Nigéria ao vivo

A partida entre Argélia e Nigéria será transmitida ao vivo pelo Bandplay, Band.com.br, BandSports e no canal Esporte na Band, no YouTube.

Argélia vs Nigéria: informações da partida

Africa Cup of Nations - Final Stage Stade de Marrakech

Contexto do jogo

Os argelinos avançaram com dificuldade sobre a República Democrática do Congo em um confronto tenso pelas oitavas de final, decidido apenas ao fim da prorrogação, com gol de Adil Boulbina. A equipe comandada por Vladimir Petkovic esteve longe de apresentar seu melhor futebol, algo comum entre seleções favoritas nos mata-matas de grandes torneios. A Argélia sofreu apenas um gol na competição até aqui, enquanto o capitão Riyad Mahrez já soma três gols. Rayan Aït-Nouri, do Manchester City, entrega intensidade, profundidade e criatividade na lateral esquerda, enquanto Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, será o goleiro da equipe.

No caminho de Mahrez rumo a mais um título da competição está uma seleção da Nigéria recheada de estrelas, liderada pelo atacante Victor Osimhen, do Galatasaray. O ex-jogador do Napoli marcou duas vezes contra Moçambique e chegou a três gols no torneio. Ademola Lookman, da Atalanta, também soma três gols e surge como concorrente direto de Osimhen na disputa pela artilharia. No meio campo, a dupla formada por Wilfred Ndidi e Frank Onyeka dá sustentação para que Alex Iwobi, do Fulham, organize o jogo e acione tanto Akor Adams, do Sevilla, quanto o imparável Osimhen.

Com 12 gols marcados até o momento e qualidade distribuída por todo o elenco, os nigerianos estão bem posicionadas para conquistar seu primeiro título do torneio desde 2013. Como ambas as seleções balançaram as redes em seis dos últimos sete jogos, a expectativa é de um confronto aberto e de muita emoção.

Desfalques

A Argélia terá as ausências de seu xerife do meio-campo Ismael Bennacer, que saiu machucado contra a RD Congo, além do já afastado Houssem Aouar, e do suspenso Anis-Hadj Moosa, atacante do Feyenoord.

Últimas notícias e prováveis escalações

