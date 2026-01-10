Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Africa Cup of Nations
team-logoArgélia
Stade de Marrakech
team-logoNigéria
ASSISTA COM O

Argélia x Nigéria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Africana de Nações 2025

Seleções duelam por uma vaga nas semifinais da competição neste sábado, em Marrakech, no Marrocos

Argélia e Nigéria se enfrentam neste sábado (10), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025. O jogo será realizado no Grand Stade de Marrakech, em Marrakech.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Argélia x Nigéria ao vivo

A partida entre Argélia e Nigéria será transmitida ao vivo pelo Bandplay, Band.com.br, BandSports e no canal Esporte na Band, no YouTube.

Argélia vs Nigéria: informações da partida

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Stade de Marrakech

Contexto do jogo

Os argelinos avançaram com dificuldade sobre a República Democrática do Congo em um confronto tenso pelas oitavas de final, decidido apenas ao fim da prorrogação, com gol de Adil Boulbina. A equipe comandada por Vladimir Petkovic esteve longe de apresentar seu melhor futebol, algo comum entre seleções favoritas nos mata-matas de grandes torneios. A Argélia sofreu apenas um gol na competição até aqui, enquanto o capitão Riyad Mahrez já soma três gols. Rayan Aït-Nouri, do Manchester City, entrega intensidade, profundidade e criatividade na lateral esquerda, enquanto Luca Zidane, filho de Zinedine Zidane, será o goleiro da equipe.

FBL-AFR-2025-MATCH 43-ALG-DRCGetty Images

No caminho de Mahrez rumo a mais um título da competição está uma seleção da Nigéria recheada de estrelas, liderada pelo atacante Victor Osimhen, do Galatasaray. O ex-jogador do Napoli marcou duas vezes contra Moçambique e chegou a três gols no torneio. Ademola Lookman, da Atalanta, também soma três gols e surge como concorrente direto de Osimhen na disputa pela artilharia. No meio campo, a dupla formada por Wilfred Ndidi e Frank Onyeka dá sustentação para que Alex Iwobi, do Fulham, organize o jogo e acione tanto Akor Adams, do Sevilla, quanto o imparável Osimhen.

FBL-AFR-2025-MATCH 42-NIG-MOZGetty Images

Com 12 gols marcados até o momento e qualidade distribuída por todo o elenco, os nigerianos estão bem posicionadas para conquistar seu primeiro título do torneio desde 2013. Como ambas as seleções balançaram as redes em seis dos últimos sete jogos, a expectativa é de um confronto aberto e de muita emoção.

Desfalques

A Argélia terá as ausências de seu xerife do meio-campo Ismael Bennacer, que saiu machucado contra a RD Congo, além do já afastado Houssem Aouar, e do suspenso Anis-Hadj Moosa, atacante do Feyenoord.

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Argélia x Nigéria

ArgéliaHome team crest

4-4-1-1

Formação

4-3-1-2

Home team crestNGA
1
A. Mandrea
5
Z. Belaid
15
R. Ait Nouri
25
R. Belghali
4
M. Tougai
17
F. Chaibi
6
R. Zerrouki
22
I. Maza
8
H. Abdelli
11
A. Hadj Moussa
12
M. Bakrar
23
S. Nwabili
13
B. Onyemaechi
21
C. Bassey
6
S. Ajayi
2
B. Osayi-Samuel
17
A. Iwobi
7
A. Lookman
4
W. Ndidi
8
F. Onyeka
9
V. Osimhen
22
A. Adams

4-3-1-2

NGAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Petkovic

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Chelle

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Forma atual

ARG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

NGA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Confrontos diretos recentes

ARG

Outros

NGA

4

Vitórias

0

Empate

1

9

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5
0