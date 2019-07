Argélia e Senegal fazem final inédita na África com resgate da rivalidade Liverpool x City

Torneio realizado no Egito teve classificados para a partida que vale a taça definidos neste domingo

O dia foi de muita emoção na África. Neste domingo, no , e garantiram a classificação para a final da Copa Africana de Nações. A partida que vale o título será em Cairo, na próxima sexta-feira.

As duas semifinais foram decididas no final. Os senegaleses enfrentaram a e venceram por 1 a 0 com gol de pênalti convertido por Dylan Bronn na prorrogação. Durante o tempo regulamentar, cada seleção desperdiçou uma penalidade.

Já a Argélia derrubou a forte com um gol nos acréscimos. A equipe do norte da África abriu um placar com um gol contra de Troost-Ekong e viu Ighalo empatar de pênalti, mas Riyad Mahrez garantiu o 2 a 1 no fim.

O meia do é o principal nome da seleção argelina e fará um reencontro que remete à rivalidade da Premier League. Sadio Mané é o grande astro de Senegal e um dos pilares do ataque do , maior concorrente do time de Pep Guardiola na .