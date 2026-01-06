Argélia x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Argélia e RD Congo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 13h (de Brasília), no Estádio Moulay Hassan, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa Africana de Nações, a Argélia garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Pelo Grupo E, a seleção argelina venceu o Sudão por 3 a 0, o Burkina Faso por 1 a 0 e fechou a campanha com triunfo por 3 a 1 sobre a Guiné Equatorial.

Por outro lado, a República Democrática do Congo também chega invicta ao mata-mata da Copa Africana de Nações. Na fase inicial, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo D, somando sete pontos. O RD Congo venceu Benin por 1 a 0 e Botsuana por 3 a 0, além de empatar por 1 a 1 com o Senegal.

Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Dorval; Boudaoui, Bennacer; Amoura, Mahrez, Hadj Moussa; Maza.

RD Congo: Mpasi-Nzau; Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bakambu, Bongonda.

Desfalques

Argélia

Jaouen Hadjam está lesionado.

RD Congo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Africa Cup of Nations - Final Stage Moulay Hassan Stadium

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em seis jogos disputados entre as seleções, Nigéria soma cinco vitórias e um empate.

ARG Um COD 0 1 Empate 0 Argélia 1 - 1 RD Congo 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis