Africa Cup of Nations
team-logoArgélia
Moulay Hassan Stadium
team-logoRD Congo
Mounique Vilela

Argélia x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Moulay Hassan; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argélia e RD Congo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 13h (de Brasília), no Estádio Moulay Hassan, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa Africana de Nações, a Argélia garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Pelo Grupo E, a seleção argelina venceu o Sudão por 3 a 0, o Burkina Faso por 1 a 0 e fechou a campanha com triunfo por 3 a 1 sobre a Guiné Equatorial.

Por outro lado, a República Democrática do Congo também chega invicta ao mata-mata da Copa Africana de Nações. Na fase inicial, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo D, somando sete pontos. O RD Congo venceu Benin por 1 a 0 e Botsuana por 3 a 0, além de empatar por 1 a 1 com o Senegal.

Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Dorval; Boudaoui, Bennacer; Amoura, Mahrez, Hadj Moussa; Maza.

RD Congo: Mpasi-Nzau; Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bakambu, Bongonda.

Africa Cup of Nations
Argélia crest
Argélia
ARG
RD Congo crest
RD Congo
COD

Desfalques

Argélia

Jaouen Hadjam está lesionado.

RD Congo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Final Stage
Moulay Hassan Stadium

Retrospecto recente

ARG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

ARG

Um

COD

0

1

Empate

0

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

0