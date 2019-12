Arboleda se desculpa por camisa do Palmeiras, mas torcida do São Paulo vai perdoá-lo?

Em postagem no Instagram, Robert Arboleda se desculpou com a torcida do São Paulo pelo vacilo de usar a camisa do rival: internautas não se convencem

O caso, todo mundo já sabe: Robert Arboleda, zagueiro e destaque do nos últimos anos, foi visto trajando uma camisa do Palmeiras, em foto postada no Instagram do amigo (e também jogador) Billy Arce. Agora, foi a vez do equatoriano dar sua versão sobre o "vacilo".

Em post também no Instagram, Arboleda pediu desculpas para a torcida Tricolor, e justificou o caso afirmando que teria perdido uma aposta, em um jogo de futebol com os amigos durante as férias.

Aí, fica a questão: o torcedor do São Paulo irá perdoar Robert Arboleda?

Antes querido, o zagueiro queimou seu filme com a torcida e não foi pouco: torcedores lembraram de falhas capitais de Arboleda contra o , justificaram a atitude do equatoriano falando que ele estaria tentando forçar a saída do clube e muitos pediram a venda ou a rescisão do contrato do jogador.

O caso contrasta com a possível saída de outro zagueiro do Tricolor: Walce, oriundo da base, é pretendido pelo RB Bragantino, e pode sair a qualquer momento, como a Goal adiantou. Um dos pretextos da venda do garoto de 20 anos seria a manutenção do bom setor defensivo do clube, incluindo Arboleda, que teve bom 2019.

Agora, segurar Arboleda não é algo tão bem visto pela torcida. Confira algumas reações de perfis e usuários do Twitter com o pedido de desculpas do zagueiro:

A usuária @Cristina727272 usou a figura de Rogério Ceni para explicar qual seria sua opinião sobre Robert Arboleda:

Torcedores do São Paulo depois do pedido de desculpas do Arboleda: pic.twitter.com/vhCu0sE7Vh — 𝒞𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶🇾🇪 (@Cristina727272) December 19, 2019

O jornalista Gabriel Perecini resolveu atacar a postura pouco ativo do São Paulo quanto ao caso:

Arboleda e sua assessoria demoraram mais de 36 horas para dar esse migué aí. São Paulo disse que "vai tratar internamente", assim como "tratou internamente" casos como os de seguranças que agrediram torcedores e só foram mandados embora bem depois (meses, se não me engano). — Gabriel Perecini (@perecenispfc01) December 19, 2019

O perfil @frasestricolor resolveu responder ao jogador usando a figura de Muricy Ramalho, de uma forma pouco recomendada para menores de 18 anos: