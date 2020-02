Pato amaldiçoado? Fez 2 gols mal anulados e torcida do São Paulo se revolta

O atacante, que vinha sendo criticado pela falta de gols, balançou duas vezes a rede do Novorizontino; lances foram polêmicos

Alexandre Pato tem sido um dos jogadores mais criticados do desde seu retorno, em 2019. Mas nesta segunda-feira (03) o atacante de 30 anos foi o grande destaque no primeiro tempo da partida contra o , válida pela quarta rodada do .

Entretanto, faltou sorte a Pato. O jogador fez dois gols pelo Tricolor, mas ambos foram mal anulados por causa de impedimento. Ainda nos últimos minutos da primeira etapa, o jogador participou de um lance no qual o São Paulo reclamou pênalti (embora a bola tenha ido para o peito do adversário)... mas quando o árbitro não assinalou o penal o jogador se atirou no chão, já inconformado com as decisões.

Nas redes sociais, as reações foram de revolta (por parte especial dos são-paulinos) e até um certo humor, com ironias levando em conta o histórico recente de Alexandre Pato. Confira abaixo!

Os dois impedimentos que a arbitragem viu. Dois gols mal anulados de Alexandre Pato. #lanceMORUMBI



Reprodução: Premiere pic.twitter.com/coZkTJl96W — Fellipe Lucena (@fellucena) February 3, 2020

Pato fazer gol é tão surreal que o primeiro instinto da arbitragem é anular — Olé do (@Oledobrasil) February 3, 2020

PQP, péssima arbitragem até aqui. Cabia um navio ente o Pato e o último defensor. Golaço do Pato, mas o bandeirinha tá de brincadeira. Eu com 8 graus de miopia viria esse gol legal. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) February 3, 2020

GOLAÇO DE ALEXANDRE PATO. O BANDIDO DO BANDEIRINHA ROUBOU O SEGUNDO GOL LEGAL DO ATACANTE NA NOITE. — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) February 3, 2020

2 gols do pato // anularam pic.twitter.com/zFrFzJOFXW — yasmin ˢᵖᶠᶜ (@spfcmwdrid) February 3, 2020