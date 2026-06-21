Árbitro europeu para a partida entre Marrocos e Haiti

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou o árbitro holandês Danny Makeli para apitar a partida entre Marrocos e Haiti, que encerrará a fase de grupos da Copa do Mundo.

O Marrocos soma 4 pontos até o momento, graças ao empate em 1 a 1 com o Brasil e à vitória por 1 a 0 sobre a Escócia.

Já o Haiti não conseguiu somar nenhum ponto, após perder por 0 a 1 para a Escócia e por 0 a 3 para o Brasil.

A conta da FIFA no site X informou que Makeli apitará a partida, auxiliado pelos assistentes Hessel Stegstra e Jan de Vries, e pelo quarto árbitro João Pinheiro.

Já o mexicano César Ramos foi designado para arbitrar a partida entre Brasil e Escócia.

A seleção brasileira lidera a tabela do Grupo 3 com 4 pontos, à frente do Marrocos pelo saldo de gols.

A Escócia ocupa o terceiro lugar, com 3 pontos, enquanto o Haiti está na última posição, sem pontos.