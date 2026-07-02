Árbitro europeu para a partida entre Marrocos e Canadá

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou hoje, quinta-feira, o árbitro da partida entre a seleção marroquina e a canadense, marcada para o próximo sábado no estádio de Houston, nos Estados Unidos da América, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A FIFA decidiu nomear o experiente árbitro inglês Michael Oliver para apitar a partida, que contará com a colaboração de seus compatriotas Stuart Port e James Minwaring, enquanto o holandês Danny Makeli será o quarto árbitro e seu compatriota Hessel Stegstra atuará como árbitro assistente reserva.

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Oliver, nascido em 20 de fevereiro de 1985, é considerado um dos mais jovens árbitros a chegar à Premier League, tendo apitado sua primeira partida na competição em 2010, aos 25 anos, tornando-se na época o mais jovem árbitro a comandar uma partida na competição desde sua criação, em 1992.

O árbitro inglês recebeu a certificação internacional da FIFA em 2012 e, desde então, tornou-se um dos árbitros de elite mais destacados do Velho Continente, tendo apitado dezenas de partidas na Liga dos Campeões, incluindo confrontos nas quartas de final e nas semifinais, além de ter apitado a Supercopa da Europa de 2014 entre Real Madrid e Sevilha.

Oliver também apitou a final da Copa do Mundo Sub-17 no Chile em 2015, entre Mali e Nigéria, e, posteriormente, apitou a final da FA Cup de 2018 entre Chelsea e Manchester United no Estádio de Wembley.

No âmbito das seleções, ele participou da arbitragem de partidas do Campeonato Europeu de Futebol “Euro 2020”, antes de atuar na Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde apitou três partidas, sendo a mais notável o confronto entre México e Arábia Saudita na fase de grupos, seguida pela partida entre Japão e Croácia nas oitavas de final, que a seleção croata venceu nos pênaltis.

Oliver é conhecido por seu estilo tranquilo na arbitragem, com grande ênfase em dar continuidade ao jogo e minimizar as interrupções tanto quanto possível, o que o tornou um dos árbitros que mais contam com a confiança das federações inglesa e europeia nos últimos anos.