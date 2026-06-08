Árbitro da Copa do Mundo é recusado ao chegar aos Estados Unidos e imediatamente mandado de volta

O sonho de Omar Abdulkadir Artan de arbitrar na Copa do Mundo está em risco, segundo informa a revista Voetbal International, com base em notícias vindas dos Estados Unidos. O árbitro da Somália teve sua entrada recusada ao chegar aos EUA.

Seria a primeira Copa do Mundo da carreira de Artan, mas agora tudo está em dúvida. Ao chegar aos Estados Unidos, o árbitro de 34 anos foi recusado e imediatamente mandado de volta.

O motivo: Artan não possuía um visto válido. Ele havia procurado a embaixada da Somália em Nairóbi e pensava que, com um passaporte diplomático no bolso, poderia pisar em solo americano na segunda-feira.

Mas isso não deu certo. As autoridades locais não aprovaram o documento de viagem e mandaram Artan de volta imediatamente.

No momento, não está claro se Artan ainda poderá entrar nos Estados Unidos ou se a FIFA precisará procurar um possível substituto. A federação de futebol ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Artan é considerado há anos um dos melhores árbitros originários da África. Em 2025, foi eleito pela CAF o árbitro do ano na África.

O presidente Donald Trump fez várias declarações recentemente nas quais atacou duramente o país e os migrantes somalis, incluindo comentários de que a Somália “nem sequer seria um país de verdade” e que a situação lá é “caótica e problemática”. Essa retórica gerou críticas internacionais e, neste caso, levanta questões adicionais sobre o tratamento dado aos viajantes somalis.