Árbitro árabe apitará a partida entre Egito e Nova Zelândia

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu um árbitro árabe para apitar a partida entre Egito e Nova Zelândia, na madrugada da próxima segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A conta da FIFA na rede social “X” informou que o árbitro dos Emirados Árabes Unidos, Omar Al Ali, assumirá a responsabilidade de arbitrar a partida entre Egito e Nova Zelândia.

Acompanharão Omar Al Ali na arbitragem da partida os dois assistentes: seu compatriota Mohamed Ahmed Youssef e o catariano Talib Al-Marri, além do quarto árbitro peruano Kevin Ortega.

A seleção egípcia, sob o comando do técnico Hossam Hassan, estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção neozelandesa empatou com a iraniana por 2 a 2.

A partida entre Egito e Nova Zelândia será disputada às 4h da madrugada da próxima segunda-feira, horário de Meca.

A seleção egípcia busca conquistar sua primeira vitória em toda a história de suas participações nas fases finais da Copa do Mundo.