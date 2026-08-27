A partida entre Barcelona e Athletic Bilbao teve um lance em que os jogadores da equipe catalã reclamaram um pênalti, após a queda do recém-chegado Anthony Gordon dentro da área.

A conta "Archivo VAR", especializada na análise de situações de arbitragem, afirmou que o Barcelona não merecia um pênalti neste lance, esclarecendo que a decisão do árbitro da partida de mandar o jogo seguir foi correta.

A conta destacou, em uma publicação no X, que Gordon primeiro tocou a bola para o companheiro Raphinha, antes de sofrer um contato do zagueiro do Athletic Bilbao, Hugo Rincón, mas esse contato não foi imprudente nem justificava a marcação de uma falta.

Acrescentou que o jogador inglês já havia se desfeito da bola antes do contato ocorrer, o que faz do lance uma situação que não atinge o nível de marcação de um pênalti conforme a regra.

A crítica do "Archivo VAR" não se limitou a esse lance, já que, por meio de seu site oficial, deu ao árbitro Ortiz Arias uma nota baixa, de 4 em 10, considerando que ele apresentou uma atuação decepcionante na condução da partida e cometeu vários erros que influenciaram na avaliação de algumas situações.

A conta explicou que o árbitro errou ao aplicar o princípio da vantagem em um dos lances, após a ocorrência de duas faltas simultâneas, além de deixar passar uma advertência clara que Xabi Espart merecia, e não mostrou cartão amarelo para Lamine Yamal após uma entrada que descreveu como estando no limite da expulsão, enquanto acertou em algumas outras decisões, entre elas a de não marcar o pênalti para o Barcelona no lance de Gordon.

O lance ocorreu durante o confronto entre Barcelona e Athletic Bilbao na abertura da campanha das duas equipes no Campeonato Espanhol, que terminou com vitória da equipe catalã por 2 a 0 em seu estádio, graças aos gols de Raphinha aos 37 minutos e de Fermín López aos 81 minutos, com a equipe de Hansi Flick conquistando os três primeiros pontos na nova temporada.

A partida marcou a primeira aparição do astro espanhol Rodri com a camisa do Barcelona, depois de ter entrado como reserva no segundo tempo, enquanto a equipe apresentou um desempenho ofensivo forte e criou diversas oportunidades, mas o brilho do goleiro Unai Simón impediu o aumento do saldo de gols da equipe catalã.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"