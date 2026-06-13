Arbeloa incita Mourinho contra o craque do Real Madrid

A situação de um dos astros do Real Madrid complicou-se logo após a chegada do novo técnico José Mourinho, depois que este solicitou reforços de peso para fortalecer a defesa do Merengue, que sofreu muito na última temporada, que terminou sem títulos.

O Real Madrid anunciou a contratação de José Mourinho como técnico da equipe por um período de três anos, em um segundo mandato, no qual o presidente Florentino Pérez espera apagar as tristezas das duas últimas temporadas, nas quais os títulos não chegaram ao Estádio Bernabéu.

De acordo com o jornalista espanhol Miguel Serrano, o ex-técnico do Real, Álvaro Arbeloa, colocou o lateral-esquerdo Álvaro Carreras em uma situação delicada diante de Mourinho, ao escrever comentários negativos sobre o jogador em seu último relatório de avaliação dos jogadores do Real Madrid, onde o apontou como um jogador indesejado no vestiário.

O site Defensa Central divulgou as palavras de Serrano em seu canal no YouTube, onde ele afirmou: “José Mourinho pediu ao Real Madrid que contratasse um lateral-esquerdo após receber relatórios extremamente negativos de Arbeloa sobre Álvaro Carreras”.

Ele confirmou que Mourinho não contará com Carreras nem com Raúl Asensio na próxima temporada.

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Serrano esclareceu: “No entanto, as circunstâncias da saída dos jogadores são muito diferentes. No caso de Asensio, ele deseja permanecer e receber o mesmo salário no Real Madrid, independentemente de sua situação, ou encontrar outro clube que lhe pague o mesmo salário”.

E continuou: “Já Carreras, ele deixaria o clube se dependesse de Mourinho, mas o Real Madrid quer dar-lhe outra oportunidade, já que ele chegou no início da temporada passada”.

E acrescentou: “Portanto, o Real Madrid já está trabalhando para atender ao pedido de Mourinho, e a solução pode ser a contratação de um zagueiro canhoto capaz de atuar como lateral, ou a contratação de um lateral-esquerdo.

Dúvidas sobre Mendy

E continuou: “Essa é uma situação indesejável, já que há três jogadores na posição de lateral-esquerdo no elenco, e embora nenhum deles tenha apresentado um desempenho convincente, Mourinho deseja fortemente contar com Ferland Mendy, mas a condição física do jogador francês é questionável, e as lesões recorrentes colocam sua carreira no futebol cada vez mais em risco”.

E explicou: “Por isso, o plano é se livrar dos jogadores que não são titulares, e a venda de Fran García é um dos principais objetivos do Real Madrid, dada a situação de Carreras. Se surgir a oportunidade de vender o ex-jogador do Benfica, o clube analisará as ofertas apresentadas”.

E confirmou: “No entanto, será difícil encontrar uma oferta de venda que cubra o valor de sua contratação do Benfica (60 milhões de euros)”.

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A posição de lateral-esquerdo é um dos maiores desafios que o novo Real Madrid enfrenta na próxima temporada. Por isso, Mourinho defendeu a contratação de Calafiori (Arsenal) ou Gvardiol (Manchester City), dois jogadores capazes de ocupar essa posição, além de poderem atuar como zagueiros centrais quando necessário.