Arbeloa está perto da Premier League... e se depara com Alonso!

Álvaro Arbeloa, ex-zagueiro do Real Madrid, está a poucos passos de assumir o cargo de técnico do clube inglês Fulham, em uma negociação que aguarda apenas os trâmites oficiais finais e as assinaturas nos contratos.

Reportagens da imprensa britânica confirmaram que a diretoria do Fulham definiu Arbeloa como principal candidato para comandar a equipe e obteve avanços significativos nas negociações nas últimas horas, embora o acordo ainda não tenha sido oficializado, aguardando a conclusão dos últimos trâmites administrativos.

Embora Arbeloa tenha recebido propostas de outros clubes europeus, entre eles o Milan, da Itália, a determinação e o interesse sincero do Fulham, somados ao ambicioso projeto apresentado pelo clube londrino, convenceram o técnico espanhol a iniciar sua trajetória como treinador na Premier League.

Caso a negociação seja concretizada, Arbeloa retornará à Premier League em uma função diferente, enfrentando um desafio excepcional na rodada de estreia da nova temporada: o confronto com seu compatriota Xabi Alonso, técnico do Chelsea, no tão aguardado clássico londrino.

Essa possível nomeação representa um novo passo na trajetória de Arbeloa como técnico, após sua experiência anterior no treinamento de categorias de base, e ele buscará provar seu valor em uma das ligas mais competitivas do mundo, em meio a expectativas de que o Fulham anuncie oficialmente a contratação nas próximas horas ou dias.